Al via la Biennale di Venezia: c'è l' Ucraina, ma non la Russia

Comincerà sabato 23 aprile la 59esima Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, uno degli eventi più prestigiosi al mondo del settore, che per sette mesi trasforma la città in un grande museo a cielo aperto tra i Giardini e l'Arsenale.

Alle cosiddette "le Olimpiadi del mondo dell'arte", partecipano 89 padiglioni nazionali, ognuno dei quali rappresenta un Paese, che si occupa di finanziarne i costi di mantenimento e installazione. Finlandia, Norvegia e Svezia gestiscono insieme lo stesso spazio, dedicato ai Paesi Nordici.

La Biennale e la guerra

Tra questi, c'è il padiglione dell'Ucraina, nonostante le difficoltà logistiche causate dalla guerra, con l'opera del suo rappresentante Pavlo Makov bloccata in patria a lungo. In omaggio al Paese colpito dal conflitto, la Biennale ha istituito anche “Piazza Ucraina“, progettata dall’architetta ucraina Dana Kosmina. Si tratta di uno spazio espositivo gestito da Borys Filonenko, Lizaveta German, Maria Lanko, curatori del Padiglione Ucraina, realizzato con la collaborazione dell’Ukrainian Emergency Art Fund (UEAF) e della Victor Pinchuk Foundation e allestito allo Spazio Esedra dei Giardini della Biennale.

Lo scopo di questo progetto è dar voce agli artisti e alla comunità artistica dell’Ucraina, “per esprimere solidarietà con la popolazione all’indomani della brutale invasione da parte del governo russo e creare uno spazio che possa essere luogo di dibattito, dialogo e sostegno alla cultura ucraina“, si legge sul sito della manifestazione.

Proprio a causa della guerra in corso, non ci sarà il padiglione russo: dopo l'invasione si sono dimessi il curatore Raimundas Malašauskas e gli artisti Kirill Savchenkov e Alexandra Sukhareva, spiegando di non poter proseguire alla luce di quanto avviene nell'Europa orientale.

“Non c’è nulla da dire, non c’è posto per l’arte quando i civili muoiono sotto le bombe, quando la popolazione ucraina si nasconde nei rifugi, quando i dissenzienti russi sono ridotti al silenzio“, ha affermato Savchenkov, motivando la sua decisione.

“Chi gestisce il padiglione russo alla Biennale rappresenta in quel momento il governo di Mosca e quindi capisco che il curatore e gli artisti non volessero avere questo peso e questo marchio per tutta la loro vita“, le parole della curatrice della Biennale Cecilia Alemani, che comunque difende il diritto di esporre arte in un momento così drammatico per la storia mondiale.

“Il latte dei sogni“

“Il latte dei sogni“ è il titolo della mostra principale, che prende il titolo da un libro di favole della surrealista britannica Leonora Carrington r intende ridefinire i limiti della condizione umana, in un epoca segnata da una tecnologia pressante, da tensioni sociali incontrollabili e disastri ambientali imminenti. Ci provano, con le loro opere, più di duecento artisti provenienti da 61 Paesi, 180 dei quali sono alla loro prima esperienza a Venezia.

“Molte artiste e artisti contemporanei stanno immaginando una condizione postumana, mettendo in discussione la visione moderna e occidentale dell’essere umano – in particolare la presunta idea universale di un soggetto bianco e maschio, “uomo della ragione” – come il centro dell’universo e come misura di tutte le cose“, scrive la curatrice nella presentazione.

“Al suo posto, contrappongono mondi fatti di nuove alleanze tra specie diverse, abitati da esseri permeabili, ibridi e molteplici, come le creature fantastiche inventate da Carrington. Sotto la pressione di tecnologie sempre più invasive, i confini tra corpi e oggetti sono stati completamente trasformati, imponendo profonde mutazioni che ridisegnano nuove forme di soggettività e nuove anatomie“.

Per la prima volta nei suoi 127 anni di storia, la Biennale presenta una maggioranza di artiste donne e soggetti non binari, un deliberato ridimensionamento della centralità del ruolo maschile nel mondo dell’arte e della cultura, come spiega la curatrice.