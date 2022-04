"Borodyanka peggio di Bucha". La città dopo il ritiro dei russi

Dopo averla occupata per diverse settimane le truppe russe si sono ritirate dalla città ucraina di Borodyanka, lasciandosi alle spalle macerie e distruzione. Qui, a quaranta chilometri dalla capitale, ai bombardamenti e alle sparatorie sono seguiti i saccheggi. E i civili che non sono scappati dalle violenze raccontano. "Lì, i ponti sono stati fatti esplodere e non si può più passare. I soldati hanno forzato tutti i garage, uno per uno, e la gente dice che avevano le smerigliatrici per far saltare le serrature".

Ora il pericolo principale riguarda le mine sparse per l'intera città, pronte a esplodere ad un minimo contatto. Secondo le autorità locali lo sminamento potrebbe richiedere fino a 5 anni. Intanto 26 cadaveri sono stati estratti dalle macerie, e sono più di 200 le persone considerate disperse. Per il presidente ucraino Zelensky, "Borodyanka potrebbe essere ancora peggio che Bucha". "Noi siamo scappati in macchina mentre stavano arrivando i carri armati. Mi avevano avvertito per telefono così sono andata al villaggio con mio marito mentre mio figlio è rimasto qui. Credo sia sotto le macerie perché non riusciamo a trovarlo...", raccomnta una donna.

Sérgio Ferreira de Almeida, Euronews: "Il seminterrato di questo edificio, ora completamente distrutto, serviva come rifugio per decine di civili durante l'occpazione russa. Ora le squadre di soccorso stanno lavorando per salvare quello che possono e temono che le macerie possano nascondere lo scenario peggiore".