La domenica delle palme, la prima grande messa del calendario cattolico dopo la rimozione delle restrizioni COVID-19. In Migliaia si sono riversati in Vaticano, in piazza San Pietro per assistere con grande emozione alla messa celebrata da Papa Francesco.

Migliaia di persone che hanno atteso la benedizione sventolando palme e rami di ulivo, più significativi che mai in questo momento storico così drammatico.

Un filo invisibile unisce in questa giornata tutto il mondo cristiano. Molto sentita questa ricorrenza anche nelle Filippine dove le persone non vogliono rinunciare a qualunque costo alla tradizionale benedizione, come questa coppia locale :

"Non smetteremo mai di farlo. Anche se abbiamo qualche disturbo, ci sforziamo ancora di andare in chiesa, così le benedizioni del Signore continueranno a proteggere la nostra famiglia".

A Gerusalemme, culla della cristianità, i fedeli hanno omaggiato il sepolcro di Gesù con la celebrazione del patriarca Pizzaballa.