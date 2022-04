Francia al voto per le elezioni presidenziali

Francia al voto questa domenica per il primo turno delle elezioni presidenziali. Le urne restano aperte dalle 8 alle 19 in gran parte del paese, e fino alle 20 a Parigi e Marsiglia. Sono 48,7 milioni gli elettori registrati, pari al 95% della popolazione, chiamati ai seggi per scegliere tra il presidente uscente, Emmanuel Macron, e gli altri 11 candidati in corsa.

Hanno già votato i territori d’oltremare e i francesi residenti all'estero.

A Montréal, in Canada, si sono create lunghe file ai seggi per il voto organizzato in presenza: un voto che in tanti, tra cui Thomas Perrault, 38 anni, avrebbero preferito elettronico: “Avremmo apprezzato il voto elettronico - afferma - ma siccome non c’è per le elezioni presidenziali, allora siamo venuti a votare, ma questa potrebbe essere l'ultima volta che votiamo se la situazione resta la stessa, perché ci mettiamo un’ora e mezza per venire a votare".

Ai risultati guarda con il fiato sospeso tutta l'Europa, dal momento che gli ultimi sondaggi danno Emmanuel Macron, in un testa a testa con Marine Le Pen. L'eventuale ballottaggio si terrà il 24 aprile.