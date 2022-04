Gas in rubli, la mossa rischiosa di Putin

L'intenzione di Vladimir Putin di esigere dall' Europa solo pagamenti in rubli per il gas russo ha trovato l'opposizione dei principali acquirenti, come Germania e Italia. Ma non è solo un problema di contratti. La scelta del presidente russo potrebbe però trasformarsi in un'arma a doppio taglio per l'economia nazionale.

Una mossa rischiosa

Come spiega l'inviata di Euronews, Galina Polonskaya, la decisione risponde alla volont à governativa di rafforzare la valuta nazionale. Ma non è detto che riesca nel suo intento e anzi rischia concretamente di danneggiare i russi più che gli acquirenti europei

"Alcuni analisti pensano che sia un tentativo di sostenere la propria moneta, creando domanda di rubli. Ma un esperto con cui ho parlato ritiene possibile il rischio che i clienti si allontanino, che la cosa provocherà caos nel sistema dei pagamenti, e questo è davvero pericoloso per l'economia russa che dipende molto dalle esportazioni di gas"

Il ruolo di GazpromBank

Il governo di Putin imporrà ai compratori di aprire un conto sul Gazprombank, istituto controllato dallo Stato. Ma il meccanismo non è del tutto chiaro, visto che teoricamente consentirà agli europei di pagare in euro, lasciando poi alla banca il compito di cambiare il denaro.

Sostanzialmente la banca collegata al colosso energetico farà da intermediario, permettendo allo stesso tempo agli acquirenti di continuare a pagare nella propria moneta e allo Stato russo di sostenere la domanda di rubli. Il compratore straniero apre un conto speciale, detto "K", la banca compra rubli per suo conto e per il valore del deposito in euro, li appoggia su un altro conto speciale dello stesso tipo e poi li trasferisce all 'industria energetica Gazprom. Una strada toruosa, che nelle intenzioni governative dovrebbe favorire la ripresa della valuta senza compromettere gli acquisti di gas, fondamentali per l 'economia del Paese.

Il Cremlino ha tentato di risollevare il valore del rublo anche aumentando i tassi di interesse fino al 20%.Ma se le sanzioni aumenteranno ancora, non gli resteranno molti margini di manovra, con il sistema finanziario russo tagliato fuori dai principali mercati.