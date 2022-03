Francia; via le mascherine al chiuso. Fino a quando?

In Francia, la settimana (da lunedì 14 marzo) è iniziata con un'importante novita: via quasi tutte le restrizioni-Covid.

Non è piu richiesto il "pass sanitaire" e non sono più obbligatorie le mascherine, nemmeno al chiuso, tranne che sui mezzi pubblici e nelle strutture sanitarie.

Ma la decisione di abbandonare le restrizioni è arrivata quando i livelli del virus stavano diminuendo. Ora il numero di nuovi casi giornalieri in Francia è in aumento.

Germania: situazione nuovamente critica

In Germania, la situazione del Covid ha raggiunto nuovamente un livello critico, secondo il ministro della Salute, Karl Lauterbach. Nonostante i piani per allentare le restrizioni nel Paese dal 20 marzo, la scorsa settimana si è raggiunto quota 300.000 nuovo positivi in un solo giorno, ora fortunatamente in calo.

Regno Uniti: da venerdì, viaggiatori "liberi"

Tra i primi paesi a mettere in atto il cosiddetto "Freedom Day", Il Regno Unito ha annunciato che tutte le misure anti-Covid per i viaggiatori finiranno venerdì 18 marzo. E questo nonostante Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord abbiano riportato un aumento di nuovi casi per la prima volta dalla fine di gennaio.

Corea del Sud: maggior numero di vittime dall'inizio della pandemia

In Asia, la Corea del Sud ha appena registrato il maggior numero di vittime dall'inizio della pandemia, con 293 morti nelle ultime 24 ore. Ci sono anche più di 1.000 pazienti in condizioni critiche ricoverati negli ospedali sud-coreani. M,a nonostante questo, i funzionari sanitari del paese si dicono convinti che la risposta medica all'ondata rimanga stabile.

Cina: provincia di Jilin in lockdown

E in Cina,il numero di nuovi casi è raddoppiato in sole 24 ore (3.507 contro 1.337 del giorno prima), soprattutto nella provincia di Jilin, nel nord-est del Paese, a causa della variante BA.2, conosciuta come "Stealth Omicron", cioè "Invisibile", che sta mettendo a dura prova la strategia cinese di "Tolleranza Zero"..

Sono finiti in lockdown oltre 24 milioni di persone.

