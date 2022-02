In diretta: le ultime sulla guerra in Ucraina

Aggiornamenti in diretta - seguiteci su questa pagina

12.30: Il Papa si è recato all'Ambasciata di Russia per esprimere "preoccupazione"

12.27: Il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, ha parlato in mattinata con il presidente ucraino Zelenskyy, e ha poi annunciato che una nuona ondata di sanzioni contro la Russia è in preparazione con procedura d'urgenza

12.25: in mattinata erano stati attaccati diversi siti internet istituzionali russi compreso quello del Cremlino, temporaneamente oscurato: è avvenuto poche ore dopo l'annuncio di Anonymous, il collettivo hacker che si è detto "in guerra contro il governo russo"

12.15: Il Presidente della Repubblica Mattarella: "Gli Italiani dovranno essere intransigenti, determinati, uniti, e lo saranno certamente"

12.10: le forze russe sono entrate nel centro di Kyiv, le avanguardie nel quartiere di Obolon sono costituite da forze speciali e gruppi di sabotaggio, si spara in diversi punti della capitale

12.09: commercio mondiale a rischio se non venisse garantita la libera circolazione dei marittimi russi e ucraini, secondo l'International Chamber of Shipping. Il 10,5% dei marittimi imbarcati sulle flotte commerciali mondiali sono russi, e il 4% ucraini, la metà del ttoale sono ufficiali. Se le tensioni portassero al blocco dei visti o altri ostacoli, la catena di approvigionamento mondiale sarebbe a rischio, secondo l'ICS

11.06: l'OMS stanzia 3,5 milioni di dollari per l'invio urgente di aiuti medici in Ucraina

12.04: banditi i canali russi in Polonia - Russia Today, Soyuz TV, Rossija 24 e altri canali in lingua russa non possono più trasmettere nel Paese

12.01: attacchi informatici estesi a varie infrastrutture pubbliche polacche, secondo il responsabile governativo della sicurezza informatica di Varsavia, Janusz Cieszynski: tra i server attaccati anche quello della Camera di Compensazione, l'ente che gestisce i trasferimenti finanziari tra banche e amministrazioni

11.40: l'Ungheria estende il diritto d'asilo per i profughi dall'Ucraina, compresi i cittadini di Paesi terzi ad oggi legalmente residenti in Ucraina - l'Agenzia per i Rifugiati delle Nazioni Unite prevede l'esodo di 1-5 milioni di persone dall'Ucraina

Popolazione in fuga da Kyev Emilio Morenatti/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

11.37: Termina così la conferenza stampa del Ministro degli Esteri russo Lavrov dopo il suo incontro con i dirigenti delle regioni separatiste ucraine del Donbass.

11.30: Lavrov: "Nessuno vuole attaccare l'Ucraina né uccidere, noi parliamo di eliminare coloro che praticano il genocidio nelle regioni russofone. L'attuale regime è influenzato dall'Occidente e dai neonazisti che vogliono promuovere la loro cultura. Putin ha detto che non ci saranno bombardamenti contro i civili, nessun bombardamento contro siti che non siano militari. Perché i media liberi non sono mai andati a controllare ciò che succedeva nel Donbass?"

11.25: Lavrov: Ucraina "Paese fragile, lo scopo è sempre stato quello di reprimere i russofoni dell'Ucraina orientale, vogliamo che possano vivere liberamente senza essere cittadini di serie B, vogliamo fermare la nazisticazione dell'Ucraina. Gli Stati Uniti non sopportebbero un vicino che mette in piedi una tale forza militare sostenuta dai nazisti"

Famiglia in fuga verso la Russia dalla regione di Luhansk, nel Donbass Vadim Ghirda/AP

11.20: Il Ministro degli Esteri russo Lavrov torna ad accusare: Kyiv non ha rispettato gli accordi di Minsk, è stata bandita la lingua russa nel Donbass, ma su questo in Occidente non è stato detto nulla. "Putin desidera che il popolo ucraino sia indipendente, ma che rappresenti la diversità del popolo ucraino, e che l'Ucraina non sia più utilizzata come un mezzo per limitare la Russia"

11.11: Draghi rilancia la proposta di dispositivi di stoccaggio comune europeo del gas - "ci auguriamo che questa crisi possa dare nuovo impulso a questa idea" - il governo lavora per aumentare le forniture alternative, "intendiamo aumentare l'importazione di GPL da altre rotte, in particolare dagli Stati Uniti (...) tuttavia la nostra capacità di utilizzo è limitata dal limitato numero di ri-gassificatori" e aggiunge: il governo è pronto a calmierare i prezzi dell'energia, occorre rivedere l'utilizzo dei gasdotti solo parzialmente utilizzati, come il TAP, rilanciare utilizzo delle centrali a carbone per sopperire alle carenze, maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili, "soprattutto semplificazione procedure per l'installazione degli impianti".

11.07: Draghi elenca le sanzioni imposte alla Russia, che vanno dal divieto di importazione di prodotti provenienti dal Donbass al blocco dei finanziamenti a molte attività russe, e sottolinea l'esposizione dell'Italia, in particolare in materia energetica. Applauso della Camera quando sottolinea l'incauta gestione della dipendenza energetica dalla Russia

10.56: Draghi riferisce che Zelenskyy ha lanciato un ordine di mobilitazione generale per tutti gli ucraini maschi di 18-60 anni, che hanno divieto di lasciare il Paese

10.55: Draghi conferma l'impiego di alcune centinaia di soldati italiani "nelle aree di responsabilità della NATO", e precisa: "non c'è alcuna autorizzazione implicita ad attraversare il confine"

10.54: "Il ritorno della guerra in Europa non può essere tollerato. Dobbiamo però essere consapevoli che l'agenda della Russia e del suo presidente è però vasta, colpessa e a lungo premeditata", "ho la sensazione di essere solo allo stadio iniziale di un profondo cambiamento nelle relazioni internazionali che ci hanno accompagnato negli oltre settant'anni che sono passati dalla fine della Seconda Guerra Mondiale".

10.53: Draghi esprime a nome del popolo italiano solidarietà alla popolazione ucraina e al presidente Zelenskyy. Lungo applauso della Camera

10.51: Draghi ha ringraziato l'ambasciatore Zazo e tutto lo staff dell'ambasciata a Kyiv "per la loro dedizione e il loro coraggio", "l'ambasciata è aperta e pienamente operativa"

10.39: Il Presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, riferisce in questo momento alla Camera dei Deputati. Euronews ritrasmette in diretta il suo intervento

10.37: Mosca parla di "operazione militare speciale", il Ministro degli Esteri Lavrov è tornato ad accusare Kyiv di aver attaccato la popolazione nel Donbass. Altri 500 rifugiati dalle regioni indipendentiste sono arrivati stamane nella regione russa di Tula, altri mille in viaggio tra cui molti bambini, secondo fonti regionali russe

10.35: fonti locali riferiscono all'agenzia AP di spari nel quartiere di Kiev in cui hanno sede i principali edifici governativi, non vi sono al momento ulteriori conferme

10.33: la Cina si oppone alle sanzioni contro la Russia. Un portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha detto che il suo governo condanna le sanzioni internazionali contro Mosca. Ma - ha aggiunto - ogni attacco all'integrità territoriale di un Paese è da condannare

10.29: Punto stampa dal Ministero della Difesa russo: distrutti 14 sistemi antimissile ucraini, abbattuti cinque aerei, altrettanti droni e un elicottero, diciotto carri armati e altri blindati, cinque navi militari, sette lanciarazzi e 41 veicoli militari, ha riferito un portavoce, che non ha fatto menzione di eventuali perdite russe

Segui qui il telegiornale e le dirette TV di Euronews

10.27: Testimoni in loco dalla località di Prylouky, un centinaio di km a Est di Kyiv, riferiscono di spari ed esplosioni. Stamane nessuno poteva lasciare la città, le strade erano bloccate dai tank russi. Due ponti distrutti

10.25: Dopo una notte di bombardamenti, anche stamane risuonavano le sirene: la popolazione di alcuni quartieri è corsa nei rifugi, comprese le stazioni della metropolitana. Alle 10 l'allarme era ancora in corso