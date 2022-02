La situazione esplosiva del debito e del sistema bancario: i rischi a breve termine

Come fare l'agricoltore in regioni senza acquedotti: tocca sperare che piova, e che non piova troppo. O spendere un'enormità in autocisterne.

Lo "speriamo che piova" di molte piccole e medie imprese italiane si traduce in un corale "speriamo che finisca la pandemia", al quale si aggiungono volta per volta auspici di un venir meno delle tensioni sui prezzi delle materie prime, sui colli di bottiglia logistici in aree del mondo in cui si esporta o dalle quali si importano componenti, eccetera.

A loro manca l'infrastruttura bancaria territoriale, che in altre epoche era in grado di valutare la performance industriale al di là di quella finanziaria, e quindi venire in aiuto nelle fasi di crisi valutando non solo le probabilità di ripresa, ma anche il peso sul territorio di riferimento.

Manca perché sono cambiate le regole e manca perché negli anni sono caduti sportelli periferici come foglie secche.

E manca, forse, anche perché manca l'interesse delle istituzioni.

I costosi interventi in pandemia e gli effetti dell'uscita

In fase pandemica, oltre all'intervento europeo si è avuto quello statale, soprattutto in termini di garanzie del credito. Ora però tutto questo verrà progressivamente meno, e le imprese italiane saranno sostanzialmente divise in due categorie: quelle che hanno utilizzato quei prestiti per coprire le spese o per mantenersi in attività, e quelle, tipicamente di dimensioni maggiori e meno legate al territorio, che hanno comunque richiesto i prestiti garantiti ma non li hanno spesi, ammassando liquidità.

Le prime, con il venir meno delle garanzie, avranno difficoltà a ripagare il debito, che andrà quindi a pesare sulle casse dello Stato (oltre 246 i miliardi garantiti dallo Stato, cui si aggiungono i circa 31 miliardi di "garanzia Italia"). Saranno in gran parte rimborsati, ma molte imprese falliranno, a cominciare da quelle piccole e piccolissime. Il centro studi di Unimpresa sottolinea anche che quasi 700.000 imprese avevano aderito alla sospensione delle rate dei loro mutui, prevista nel decreto "Cura Italia", scaduto nel dicembre scorso e non rinnovato. Solo qui, si rischia un 'crac' da 27 miliardi, secondo quello studio. Naturalmente alla polarizzazione dimensionale si somma quella territoriale.

Pressione sulle banche e cessione del credito: l'intervista

Vedendola dall'altra parte, cioè dal punto di vista del sistema bancario, la pressione non è meno forte, tanto che tra quest'anno e il prossimo si prevedono nuovi record di crediti in sofferenza, le banche saranno tenute a svenderne buona parte e si prevede anche il sorpasso degli UTP ("Unlikely to pay") rispetto agli NPL ("Non Performing Loans").

Molti nodi che stanno per venire al pettine tutti insieme, forse troppi per un Paese strutturalmente fragile come l'Italia, anche se l'enorme esposizione sul debito pubblico è largamente compensata dal patrimonio privato, ben superiore rispetto ad altri paesi europei e da un indebitamento privato che, pur con le sue difficoltà, resta di gran lunga inferiore a quello francese, per esempio. Ma forse è proprio questo il problema.

Di tutto questo abbiamo parlato con un grande esperto: Dino Crivellari, avvocato e fondatore della più estesa rete legale italiana ma soprattutto, per quanto ci interessa qui, ex Amministratore Delegato di Unicredit Credit Management Bank. Cioè, oltre al resto del suo curriculum in ambito bancario, si occupava dei crediti deteriorati per il principale gruppo bancario italiano. E in questi anni è una delle menti dietro alle varie proposte che giacciono in Parlamento e che sarebbero volte ad alleviare se non risolvere la situazione debitoria di moltissime imprese.

Si tratta di un'intervista lunga, nella quale gli abbiamo chiesto di analizzare, dati alla mano, il contesto e le prospettive di breve termine.

Crivellari sottolinea, in particolare, i danni derivanti dalla de-bancarizzazione dei territori, le conseguenze critiche legate all'accorpamento delle banche locali, ma soprattutto si concentra sulla situazione del debito e rileva una situazione di continuo flusso di denaro italiano verso l'estero.

Conti alla mano

Questo è forse l'unico punto un po' difficile da seguire in video, nel momento in cui vengono fatti conti che, per facilitare la comprensione, riprendiamo qui:

260 miliardi di crediti ceduti dalle banche;

i sottoscrittori hanno pagato circa il 20% del valore iniziale, cioè circa 52 miliardi;

le banche stimavano un valore di 130 miliardi, perché statisticamente recuperano il 50% dei crediti 'cattivi';

quindi chi ha comprato i 260 miliardi teorici pagando 52 ha comprato in effetti un valore 'reale' di 130, guadagnando quindi 78 miliardi, lordi;

si tratta di benefici che in gran parte non sono tassati perché questi fondi di investimento sono "estero vestiti";

per quanto riguarda le Gacs, sono stati ceduti crediti per 90 miliardi;

le banche li valutavano intorno ai 45 miliardi;

le Gacs hanno aumentato un po' il prezzo pagato alle banche: invece del 20% hanno incassato il 30%, grazie alla garanzia dello Stato;

quindi: 45 miliardi di valore venduti a 27 producono 18 miliardi di ricavi lordi per i fondi d'investimento;

quindi, tornando al conto totale di 78 miliardi: al netto sono circa 60 miliardi di profitto, trasferiti all'estero;

questi 60 miliardi, se restassero in Italia, genererebbero circa 28 miliardi di tasse: c'è quindi un ammanco di 28 miliardi per l'erario;

in più, se le Gacs dovessero andare malissimo, lo Stato rischierebbe di dover pagare ulteriori 14 miliardi di garanzie.

Conclusione: quando si cede un credito, chi compra lo fa a sconto. I bilanci delle banche appaiono più "puliti", teoricamente le banche, una volta che si sono disfatte delle sofferenze, possono erogare più soldi, ma in realtà, dati alla mano, se ne stanno erogando molti meno di quando le sofferenze "in pancia" erano maggiori. Non è quindi vero che ci sia una correlazione tra una diminuzione delle sofferenze nei bilanci delle banche e una maggiore capacità di fare credito. L'Italia non ha "digerito" il cumulo delle sofferenze, che stanno andando unicamente a beneficio degli investitori, in gran parte all'estero. Trattandosi oltretutto di operatori esteri extra-bancari, hanno ancora meno interesse allo sviluppo delle economie territoriali e quindi alla salvaguardia delle imprese debitrici, le cui difficoltà sarebbero in gran parte solo di liquidità momentanea e che finiscono per essere strozzate dal debito, in base a una logica quasi unicamente fondata sugli algoritmi.

Acronimi:

NPE - Non Performing Exposure: la ratio dell'esposizione su crediti deteriorati rispetto all'intero stock del credito erogato da una banca;

NPL - Non Performing Loans: crediti in sofferenza, per i quali la difficoltà di rimborso ha già generato la cessazione del contratto iniziale;

UTP - Unlikely To Pay: insolvenza potenziale, il debitore è ancora attivo e qui si parla di cessione del contratto, non solo del credito;

GACS - GAranzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze: intervento a pubblico a garanzia dei titoli con i quali il debito in sofferenza viene ceduto. La garanzia vale solo per la tranche "senior", quella ritenuta più sicura, ed avviene a prezzi di mercato.