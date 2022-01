Nel quadro della crisi ucraina, cresce la pressione sulla Germania per fermare il progetto del gasdotto Nord Stream 2. Si tratta di una delle sanzioni economiche che potrebbero essere applicate in caso di invasione russa dell'Ucraina.

Nei giorni scorsi Berlino ha chiarito che in caso di aggressione si sarebbero discusse tutte le opzioni, comprese le conseguenze per Nord Stream 2. E dopo un lungo periodo di moderazione, il cancelliere Olaf Scholz ha seguito questa linea e ha intensificato la sua opinione. Anche il ministro degli Esteri Annalena Baerbock, ora minaccia la Russia con "costi elevati" se invade l'Ucraina.

Il sostegno arriva dagli Stati Uniti: "Vale anche la pena ricordare che nessun gas scorre ancora attraverso il gasdotto Nord Stream. Questo significa che il gasdotto è un mezzo di pressione per la Germania, gli Stati Uniti e i nostri alleati, non la Russia", ha affermato il ministro degli Esteri americano Antony Blinken .

Com'è iniziato tutto?

Nord Stream 2 dovrebbe essere (o avrebbe dovuto essere se verrà bloccato) il progetto che consentirà alla Germania di agire in modo più indipendente sul mercato energetico in Europa. Sebbene il gasdotto tra Russia e Germania sia ufficialmente completato, esso non è ancora operativo.

Il gasdotto Nord Stream 2 è un'altra rotta parallela al progetto Nord Stream 1, operativo dal 2011 sul fondo del Mar Baltico. Il gasdotto si estende per una lunghezza di circa 1230 chilometri e collega l'Ust-Luga in Russia con Greifswald nella Germania nord-orientale. La costruzione è iniziata a maggio 2018 ed è stata completata il 10 settembre 2021, con un anno e mezzo in ritardo.

Il proprietario del gasdotto è la società russa di produzione di gas naturale Gazprom. La società statale ha rilevato la metà del progetto da circa 9,5 miliardi di euro. I restanti costi sono stati finanziati da un consorzio europeo di imprese (OMV (Austria), Wintershall Dea (Germania), Engie (Francia), Uniper (Germania) e Shell (Gran Bretagna). I tubi dovrebbero fornire 55 miliardi di metri cubi di gas ogni anno. Ma il progetto non è stato ancora avviato: tra le altre cose, il gasdotto ha ancora bisogno della certificazione delle autorità tedesche prima di poter essere messo in funzione.

Chi "tifa" per Nord Stream 2?

Sia la Russia che la Germania stanno sostenendo il progetto. Ma a Berlino, soprattutto sullo sfondo del governo appena formato (una coalizione chiamata semaforo rosso-giallo-verde) composto da tre diversi partiti, ci sono state più volte opinioni e divergenze diverse su se e quando Nord Stream 2 dovrebbe essere lanciato. I Verdi, ad esempio, rifiutano il progetto per ragioni geostrategiche e di politica climatica. Anche il partito conservatore FDP vede la necessità di agire.

In linea di principio, la Germania fa affidamento sul gas proveniente dalla Russia, che è considerata una tecnologia ponte sulla strada dalle energie fossili alle energie rinnovabili. Il gasdotto sarebbe un modo relativamente economico per ottenere la materia prima e coprire il fabbisogno energetico del paese. Mosca ne trarrebbe vantaggio, in quanto potrebbe vendere il suo gas, il che porterebbe ritorni finanziari. Ogni anno circa 55 miliardi di metri cubi di gas saranno consegnati dalla Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico. Secondo la società che opera l'impianto, questo potrebbe rifornire 26 milioni di famiglie.

La posizione dell'Unione Europea

Bruxelles pero' non sostiene il gasdotto. In una dichiarazione del giugno 2017, si afferma che Nord Stream 2 non contribuisce agli obiettivi dell'Unione dell'energia. Il gasdotto "non dovrebbe essere gestito in un vuoto giuridico o esclusivamente ai sensi della legge di un paese terzo".

Secondo la Commissione, il progetto Nord Stream 2 non contribuisce agli obiettivi dell'Unione dell'energia di aprire nuove fonti di approvvigionamento, rotte e fornitori. "Al contrario, potrebbe persino facilitare un unico fornitore a rafforzare ulteriormente la sua posizione nel mercato del gas dell'UE ed essere accompagnato da un'ulteriore concentrazione delle rotte di approvvigionamento". Attualmente esistono infrastrutture di trasporto del gas ben funzionanti che garantiscono l'approvvigionamento energetico in Europa. Tuttavia, le rotte di trasporto esistenti, in particolare attraverso l'Ucraina, potrebbero essere potenzialmente messe in pericolo dalla costruzione del Nord Stream 2. Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha affermato che il gasdotto non è un progetto europeo. Sarebbe "esclusivamente nelle mani dei tedeschi".

Geopoliticamente controverso

L'Unione Europea non è l'unica parte critica nei confronti del progetto. Gli Stati Uniti vogliono anche che il gasdotto non entri in funzione. Nel contesto delle sanzioni imposte alla Russia nel 2020, la costruzione è stata interrotta per quasi un anno. Le forniture di gas dalla Russia potrebbero essere usate come arma politica per Washington.

Nel novembre 2018 Washington ha avvertito che "la dipendenza dal gas russo per l'Europa è geopoliticamente sbagliata". Per questo, il progetto è visto come una competizione. Gli USA, dal canto loro, preferirebbero fare affari con l'Europa e vendere il loro gas.

Preoccupazioni in Europa orientale

C'è anche una forte critica al Nord Stream 2 dalla Polonia, che ritiene di essere ignorata come paese di transito per le forniture energetiche. Il progetto potrebbe ridurre lo stato dei gasdotti già esistenti sul tracciato terrestre. In questo modo potrebbero andare persi importanti introiti generati dalle tasse di transito. Inoltre, si teme che la Russia possa acquisire potere rendendo l'Europa dipendente dal suo gas.

C'è anche una particolare preoccupazione in Ucraina. Il Paese dipende dai miliardi di euro di entrate derivanti dalle tasse di transito.

Soprattutto sullo sfondo del conflitto in Ucraina, Kiev mette in guardia dal mettere in atto il progetto. Il presidente Volodymyr Zelensky l'ha definita una "pericolosa arma geopolitica del Cremlino". Una settimana fa la compagnia energetica statale ucraina Naftogaz ha affermato che si trattava di una questione di "sicurezza nazionale" per l'Ucraina.

Considerando l'accumulo di truppe russe al confine ucraino, "sarebbe più difficile per il presidente russo Vladimir Putin iniziare una guerra se il gas scorresse attraverso l'Ucraina, poiché le forniture di gas sarebbero interessate", ha detto il capo della Naftogaz Yuri Vitrenko. "Sono sicuro: se il Nord Stream 2 entra in funzione, il gas russo non verrà più convogliato attraverso l'Ucraina verso l'Europa".