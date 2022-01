Covid, fioccano le multe per i non vaccinati. Ecco i Paesi più severi

L'Europa che lotta contro il covid non si arresta. In Francia è stata adottata questa domenica la legge che introduce il pass vaccinale e che di fatto vincola al vaccino una normale vita sociale. Sarà richiesto il vaccino infatti per andare al bar,al ristorante al cinema e sui mezzi pubblici. Il governo francese spera che la legge entri in vigore già dal prossimo 20 gennaio.

Guerra senza quartiere ai non vaccinati over 60 in Grecia, ai quali sarà comminata una multa al mese se non avranno almeno la prima dose, è la formula elaborata da Atene per cercare di preservare da un'onda incontrollabile di ricoveri le unità di terapia intensiva degli ospedali ellenici. Mancano all'appello vaccinale circa 300 mila over 60 in Grecia.

La lotta al covid si fa dura anche in Austria, primo Paese europeo a rendere il vaccino obbligatorio a partire dal 1 febbraio. Chi non si vaccinerà incorrerà in multe salate dice il cancelliere, Karl Nehammer, che precisa: ci sarà un periodo di tolleranza poi le multe che potranno arrivare fino a 3600 euro.

La revoca di alcune misure restrittive questo fine settimane nei Paesi Bassi non è bastate per i manifestanti che hanno manifestato a Amsterdam domenica perché si riaprano completamente bar e ristoranti, musei e teatri.