La controversia sul gasdotto Nord Stream 2, destinato al trasporto di gas naturale dalla Russia alla Germania è uno degli argomenti di discussione alla riunione dei ministri della Difesa dell'UE a Brest in Francia questo giovedì.

Il ministro della Difesa tedesco Christine Lambrecht in un'intervista, ha messo in guardia dal tracciare un collegamento tra il gasdotto Nord Stream 2 e lo scontro con Mosca sull'Ucraina.

Alla domanda in merito, l'Alto rappresentante per la politica estera nell'UE Josep Borrell ha preso le distanze dalla posizione tedesca e si è schierato maggiormente con la linea dura di Washington che spinge per sanzioni sul progetto, nel caso in cui la Russia invadesse l'Ucraina.

Così Josep Borrell: "Questa non è un'infrastruttura che riteniamo prioritaria. Perché non sta contribuendo all'autonomia energetica dell'Europa. E certamente il funzionamento di questa infrastruttura dipenderà anche dallo sviluppo degli eventi in Ucraina e dall'atteggiamento della Russia. Non possiamo immaginare che si stia pensando da una parte all'imposizione di sanzioni e dall'altra alla costruzione di nuove infrastrutture. Sicuramente il tutto è legato alla situazione militare in Ucraina. È ovvio".

Le discussioni con la Russia sono ancora in corso, ma permangono differenze sostanziali fra le parti in campo. La minaccia di un nuovo conflitto militare in Europa però spaventa, poiché decine di migliaia di soldati russi rimangono ancora nei pressi del confine ucraino. Bruxelles e la Nato hanno detto che non tollereranno aggressioni, ma le necessità di gas potrebbero spostare l'ago della bilancia a vantaggio di Mosca