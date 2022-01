"È contro i valori europei". Queste sono fra le parole usate da alcuni deputati per descrivere la nuova legge sull'immigrazione del governo socialdemocratico danese. La legge prevede di inviare richiedenti asilo in paesi partner al di fuori dell'UE mentre il loro caso viene esaminato. Il regolamento non è ancora in vigore poiché la Danimarca non si è assicurata un partner.

Nella sua visita al Parlamento europeo, il ministro danese delle Migrazioni, Mattias Tesfaye, ha affermato che il Paese “non può gestire problemi di integrazione troppo elevati”.

Mattias Tesfaye, ministro danese delle Migrazioni: "Per noi è molto importante mantenere la coesione sociale nella nostra società e per questo dobbiamo assicurarci che la migrazione sia sotto controllo. Siamo favorevoli alla migrazione, scriviamo permessi di soggiorno a migliaia e migliaia di persone ogni anno che vengono in Danimarca, per lavorare, per studiare, come una famiglia riunificata. Non abbiamo assolutamente alcun problema con quel tipo di migrazione, ma il sistema dei richiedenti asilo è rotto".

Questo potrebbe essere un modo per la Danimarca di evitare la sua responsabilità con le persone che fuggono da paesi pericolosi, afferma questa eurodeputata verde.

DiceTineke Strik: "La Danimarca si prende solo una piccola percentuale di rifugiati. Quello che sta dicendo è che vuole rafforzare la solidarietà, ma quello che sta facendo in pratica è aggirare ogni responsabilità per la Danimarca".

Allo stesso tempo, la Danimarca sta revocando i permessi di soggiorno ai rifugiati siriani sostenendo che il ritorno in Siria sia sicuro.

Dice Karen Melchior diRenew Europe: "La realtà è che queste persone non torneranno indietro, perché non sentono che la Siria è al sicuro e che la Siria non è sicura. Saranno bloccati nei centri in Danimarca, per anni, o scapperanno e andranno in altri paesi europei paesi che concederanno loro asilo".

I popolari europei affermano di avere "sentimenti contrastanti" al riguardo. I partiti di sinistra respingono in blocco la legge.

Sia l'UNHCR che la Commissione europea hanno messo in guardia contro la legge danese.