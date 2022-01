Dopo il vespaio di polemiche scatenato in tutto il mondo dall'esenzione medica dal vaccino che gli dovrebbe consentire di partecipare agli Australian Open di Melbourne, ancora una giornata "calda" per Novak Djokovic.

Secondo quanto riporta il quotidiano australiano "The Age", il tennista numero 1 al mondo sarebbe arrivato all'aeroporto di internazionale di Tullamarine, a Melbourne (alle 23.30 locali, le 13.30 in Italia), ma è stato fermato alla frontiera dai funzionari della Border Force, rimanendo di fatto bloccato nella sala d'attesa dell'aeroporto.

Il motivo? Non il suo certificato medico che lo esenta dalla vaccinazione (obbligatoria per tutti gli atleti, e non solo, agli Australian Open), ma a causa...del visto!

È un visto che non va bene per entrare in Australia!

Una situazione surreale, in stile "The Terminal", il celebre film con Tom Hanks.

Djokovic che vaga per l'aeroporto in attesa del visto...

Che sembra, chiaramente, una scusa "diplomatica" per evitare l'ingresso nel paese allo scomodo campione serbo, paladino degli sportivi No-Vax.

Dalla frontiera, intanto, hanno contattato il governo dello Stato di Victoria e la risposta della ministra dello Sport, Jaala Pulford, è stata chiara e tonda:

"Il Governo Federale ci ha chiesto se supporteremo Novak Djokovic per la richiesta di visto per entrare in Australia. Non forniremo a Novak Djokovic il supporto individuale per la richiesta del visto per partecipare agli Australian Open 2022".

"Siamo sempre stati chiari su due punti: l'approvazione del visto è una questione del Governo Federale, l'esenzione medica è una questione per i medici".

Durante la giornata, oltre a tutta l'opinione pubblica, anche il premier australiano Scott Morrison si era dimostrato indignato per l'esenzione medica concessa a Djokovic, arrivando addirittura a dichiarare: "Djokovic dovrà fornirci prove credibili della sua esenzione medica dal vaccino, altrimenti lo metteremo sul primo aereo di ritorno".

Intanto, è ancora in aeroporto...