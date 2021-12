Nei Paesi Bassi, ottenere un richiamo per la vaccinazione in breve tempo può essere difficile a causa delle numerose richieste. In molti decidono quindi di andare in un centro vaccinale tedesco nelle città vicine al confine, per esempio ad Aachen.

"Devi andare lì, mostrare il tuo passaporto e compilare i documenti. E poi puoi effettivamente ottenerlo gratuitamente" spiegano gli olandesi che la considerano un'opportunità.

L'autorità sanitaria olandese per la verità , al momento, sconsiglia il vaccino all'estero che potrebbe causare difficoltà nel riconoscimento ufficiale. Ma una soluzione sembra in arrivo .

"Almeno per il momento, è possibile farla franca - dice un'altra turista vaccinale - Spero che poi saremo in grado di trasferire la vaccinazione al QR olandese appena la situazione si calmerà e tutti avranno i certificati in ordine",

Questo pero è un rischio calcolato , soprattutto per chi vuole vaccinarsi in vista di una vacanza sulla neve, in Austria , senza dover affrontare una quarantena.