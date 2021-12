Florida: riprende il largo la crociera "Odyssey of Seas"

In Florida riprende il largo la nave “Odyssey of Seas” della Royal Caribbean, rientrata in porto a Fort Lauderdale poche ore prima dalla precedente crociera con decine di casi di coronavirus tra passeggeri ed equipaggio. Alla nave era stato vietato l’attracco dalle isole Curaçao e Aruba delle Antille olandesi.

Nuovi turisti sono pronti a salpare per la loro vacanza: alcuni sono titubanti, altri invece non sembrano preoccupati da quanto successo poche ore prima.

"Sono un po' nervosa. Non ero sicura di voler ancora partire, ma avendo pagato...", dice Brenda Hammer. "Siamo ottimisti su tutto, anche se non possiamo scendere, abbiamo tutti i nostri amici con noi e speriamo che tutto dentro funzioni. E finché tutti gli spettacoli e i bar resteranno aperti, penso che ci divertiremo", commenta dal canto suo Brij Patel.

"È eccitante, ho aspettato due anni per questa vacanza e sono anche vaccinata - afferma Amelia Kelly - indosserò la mascherina anche dove non necessario, solo per essere più prudente".

Sulla crociera precedente erano risultati positivi al covid in 55; il 95% delle persone a bordo aveva completato il ciclo di vaccinazione.

Le autorità sanitarie americane, ha fatto sapere il Cdc (Centers for Disease Control and Prevention), stanno monitorando 60 navi da crociera. Intanto la Royal Caribbean ha annunciato che non accetterà nuove prenotazioni fino al 10 gennaio.