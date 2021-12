India, Vladimir Putin incontra il primo ministro Narendra Modi

Il presidente russo Vladimir Putin si appresta ad incontrare il primo ministro indiano Narendra Modi.

La visita a Nuova Delhi arriva durante le crescenti tensioni con le Nazioni occidentali per il raduno di truppe vicino al confine con l'Ucraina e sottolinea l'importanza che Mosca attribuisce a una collaborazione con l'India,

La sua prima visita nel Paese asiatico risale al 2000, sette anni dopo il suo predecessore Boris Eltsin.

"La Russia vira verso est - dice Alexander Gabuev, presidentedel programma 'Russia in the Asia-Pacific' al Carnegie Moscow Center - la sua collaborazione con la Cina è in espansione, la sua dipendenza dalla Cina sta aumentando ed ha un disperato bisogno di diversificare le sue opzioni in Asia Pacifico.

Screengrab from Euronews video

L'India è un partner tradizionale da decenni e penso che il vertice suggerisca che Putin attribuisce grande importanza al rapporto, per accrescere la politica asiatica della Russia rispetto a quella con la Cina".

Assente sia a Roma per il G20 che a Glasgow per la COP26, Putin ha lasciato il Paese solo per incontrare il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a Ginevra lo scorso giugno.

Ora, però. dovrà essere abile a persuadere l'India che l'approfondimento delle relazioni della Russia con Pechino non si ritorcerà contro l'India stessa.