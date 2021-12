Apre all'Avana il centro dedicato a Fidel Castro

Nel cuore dell'Avana ha aperto i battenti in questo palazzo di lusso un museo dedicato a Fidel Castro. A cinque anni dalla sua morte, il centro racconta la storia del padre della rivoluzione cubana, ma è in contrasto con i desideri espressi dal Lider Maximo quando era in vita. Castro, infatti, non voleva che gli venissero eretti monumenti, per evitare le critiche degli oppositori che lo accusavano di alimentare un culto della personalità.

"Il Centro Castro non è nato per celebrare il culto della personalità di Fidel Castro. Vuole raccontare la sua vita, il suo pensiero, il suo lavoro, il suo esempio", spiega Alberto Alvariño, responsabile patrimonio documentario del Palazzo della Rivoluzione. "Non è un centro di indottrinamento. È un centro che vuole dare informazioni, insegnare, formare e creare valori".

All'inaugurazione erano presenti anche il presidente cubano Miguel Diaz-Canel, il suo omologo venezuelano Nicolas Maduro e il generale Raul Castro.