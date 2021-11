L'Austria entra nel suo quarto lockdown dall'inizio della pandemia.

Il basso tasso di vaccinazione nel paese ha portato, nelle ultime settimane, a superare, un giorno dopo l'altro, il record di infezioni, tanto da spingere il governo ad annunciare l'obbligatorietà del vaccino per il 2022.

Nel frattempo, per almeno due settimane, gli austriaci dovranno affrontare ancora una volta la frustrante esperienza del confinamento domiciliare. Le nuove restrizioni dovrebbero restare in vigore al massimo fino al 13 dicembre: ma i dieci giorni di respiro concessi dal governo sono poco più che un contentino per commercianti ed esercenti, che già iniziano a contare gli incassi perduti.

"Avevamo preventivato sei settimane di incassi" spiega una esercente in un mercatino natalizio berlinese. "Lavorare qui è stato molto bello finora, nessuno di noi pensava ci sarebbe stata una chiusura per i mercatini di Natale".

Nuove proteste, nuovi scontri

In diverse città, come a Salisburgo e Linz, centinaia di persone sono scese in strada per protestare la nuova serrata e l'introduzione del vaccino obbligatorio

Proteste anche a Bruxelles, dove un'immensa manifestazione è degenerata in un pomeriggio di guerriglia urbana con le forze dell'ordine. La polizia ha risposto con lanci di gas lacrimogeni contro i manifestanti

In Belgio, dove le infezioni sono schizzate oltre il livello di guardia, il telelavoro sarà ora obbligatorio mentre verranno irrigidite le misure su distanziamento e mascherine.

Praga e Berlino sul chi vive

Regole più severe verranno applicate anche in Repubblica Ceca, in particolar modo con i non vaccinati. I tamponi negativi non saranno più validi per entrare in esercizicome parrucchieri e ristoranti.

Le aziende, al contrario, saranno tenute a testare i lavoratori non vaccinati su base settimanale a partire da questo lunedì.

Misure più severe sono già in vigore anche in Germania, dov'è stata sancita la chiusura di diversi esercizi oltre a controlli stringenti sui non vaccinati, mentre a Berlino si continua a valutare se sia il caso di introdurre anche qui l'obbligatorietà del vaccino.