Centinaia di iracheni tornano in aereo nel loro paese dopo essere stati bloccati al confine fra Bielorussia e Polonia. Delle 430 persone che hanno volato da Minsk, 390 sono scese all'aeroporto internazionale di Erbil, nella regione settentrionale del Kurdistan iracheno, prima che il volo proseguisse per Baghdad.

L'Europa a sostegno della Polonia

L'Unione Europea ha stretto i ranghi con la Polonia, sostenendo le sue operazioni per bloccare l'ingresso nel Paese dei migranti accampati in Bielorussia. Parlando durante una visita a Varsavia, il ministro degli Interni tedesco Horst Seehofer ha chiarito che non ci sarebbe stata per loro alcuna possibilità di asilo nel suo Paese. "E' circolata una informazione falsa cioè il fatto che il governo federale tedesco sarebbe disposto a portare un certo numero di questi rifugiati in Germania. Si parlava di 2.000 persone. Ho immediatamente contattato il cancelliere e ho ricevuto informazioni chiare che si trattava di un rapporto falso": ha detto Seehofer.

Ancora migranti sul confine

Ma ci sono ancora centinaia di migranti che aspettano pazientemente al confine polacco, nonostante le temperature più basse e le condizioni difficili, per raggiungere l'UE. Per la nostra inviata in Polonia Orientale Valerie Gauriat la situazione resta piuttosto grave: " È stata un'altra giornata di intensa attività da parte delle forze di sicurezza sul versante polacco, come è lo stato per tutta la settimana. Gli attivisti ci stanno dicendo da una settimana che praticamente non ricevono chiamate di soccorso dai migranti, non perché non ci siano disordini, ma perché non arrivano e quelli che passano corrono grossi rischi. La cosa preoccupa anche la popolazione locale. Hanno sostenuto la massiccia presenza dei militari, della polizia e delle guardie, ma sono comunque preoccupati per il fatto che ci saranno più vittime. In realtà, sono sicuri che ci saranno altre vittime nelle prossime settimane e questo potrebbe accadere proprio attorno alle loro case".