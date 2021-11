Stato di emergenza per la provincia canadese della Columbia Britannica dopo l'alluvione che ha colpito diverse cittadine e le relative campagne attorno e ha costretto ad evacuare migliaia di persone. Il governo centrale canadese ha annunciato l'invio dell'esercito in soccorso.

Nella zona di Vancouver

Attorno alla terza città più grande del Canada, Vancouver, e nel'insieme della provincia ci sono state alluvioni da record nei giorni scorsi con danni non ancora quantificabili. Anche quattro persone risultano disperse a causa di frane, ha detto la polizia durante l'ultimo briefing con la stampa. Si conta già una vittima. "Purtroppo, ci aspettiamo di confermare ancora più morti nei prossimi giorni - ha detto John Horgan, governatore della regione - dopo l'ondata di caldo mortale di quest'estate nella regione questi eventi stanno aumentando con regolarità a causa degli effetti del cambiamento climatico causato dall'uomo": ha concluso Horgan.

14 giorni di drastica riduzione dei viaggi

Lo stato di emergenza mira a ripristinare il più rapidamente possibile l'accesso alle autostrade, chiuse da diversi giorni. Grave è anche l'interruzione degli approvvigionamenti in tutta l'area interessata dal maltempo. Il clima avverso ha anche portato all'interruzione dei servizi ferroviari per il porto di Vancouver. Le autorità hanno sconsigliato a tutti di mettersi in viaggio se non per ragioni veramente gravi. Una misura che è stata prorogata per 14 giorni e potrebbe rimanere ulteriormente in vigore.