Brexit: Il protocollo dell'Irlanda del nord spiegato bene

Mentre il Regno Unito e l'Unione europea cercano di risolvere le controversie commerciali relative alla Brexit sull'Irlanda del Nord, i ministri del Regno Unito hanno insinuato che il paese potrebbe invocare una misura di ultima istanza.

Questo significherebbe agire ai sensi dell'articolo 16 del protocollo dell'Irlanda del Nord per imporre unilateralmente misure di "salvaguardia" e risolvere un problema nel commercio.

Questo accade perché il governo del Regno Unito afferma che il protocollo ha portato a interruzioni del commercio e carenze, e si offre di proporre un "nuovo testo legale" per sostituire il protocollo, sostenendo che ha "perso il consenso" nell'Irlanda del Nord.

L'UE però, ha indicato di non voler rinegoziare un protocollo concordato con Londra solo due anni fa.

Mentre le due parti continuano a discutere l'accordo commerciale, ecco uno sguardo al protocollo e alla sua clausola di salvaguardia.

Che cos'è il protocollo dell'Irlanda del Nord?

Il protocollo dell'Irlanda del Nord fa parte dell'accordo sulla Brexit dell'Unione europea e del Regno Unito.

Progettato per impedire un confine sull'isola d'Irlanda, impedisce anche i controlli sulle merci provenienti dall'Irlanda del Nord (parte del Regno Unito) nella Repubblica d'Irlanda (parte dell'UE) nel tentativo di preservare l'Accordo del Venerdì Santo del 1998, che si è concluso decenni di violenza settaria in Irlanda.

Questo significa che l'Irlanda del Nord deve seguire le regole del mercato unico dell'UE, con conseguenti controlli su alcune merci provenienti dall'Inghilterra, dalla Scozia e dal Galles e che entrano nel territorio dell'Irlanda del Nord.

Ciò ha portato a proteste da parte dei sindacalisti nordirlandsi che affermano che il protocollo indebolisce i legami con il resto del Regno Unito e crea dei vuoti. L'Unione europea a metà ottobre ha concordato una riduzione dei controlli doganali e delle pratiche burocratiche tra il Regno Unito e l'Irlanda del Nord. Questo ha portato a disposizioni speciali per i prodotti nel Regno Unito, ponendo fine alle cosiddette "guerre delle salsicce" che ha fatto notizia durante l'estate.

Il tema del contendere è però rimasto circa il ruolo di supervisione della Corte di giustizia europea sul Protocollo dell'Irlanda del Nord, come voleva invece il governo britannico.

Che cos'è l'articolo 16 del protocollo?

L'articolo 16 è un meccanismo che consente a ciascuna delle parti di adottare unilateralmente misure di salvaguardia nel caso in cui il protocollo porti a "gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali che potrebbero persistere o alla diversione degli scambi".

Non è chiaro cosa si stia considerando come misure di salvaguardia. Londra ha già rinunciato unilateralmente ai controlli doganali su alcune merci che viaggiano dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord. Ma la situazione potrebbe vedere il Regno Unito sospendere tutti i suoi obblighi commerciali ai sensi del protocollo, come affermano gli esperti.

Le misure dovrebbero essere limitate nell'ambito e nella durata a quanto "strettamente necessario per porre rimedio alla situazione", afferma l'articolo. In altre parole, queste misure non hanno lo scopo di interrompere il funzionamento del protocollo o di sospenderlo. Se l'UE o il Regno Unito attivano la clausola, l'altra parte può adottare misure proporzionate per "rimediare allo squilibrio".

La parte che intende porre in essere misure di salvaguardia deve darne comunicazione "senza indugio" all'altra parte e fornire "tutte le informazioni utili". Sia il Regno Unito che l'UE avvieranno quindi consultazioni per trovare immediatamente una soluzione.

È stato attivato l'articolo 16?

L'UE in precedenza si è avvicinata all'attivazione dell'articolo 16 nel pieno di una discussione con l'azienda farmaceutica AstraZeneca.In quel caso è stata presa in considerazione l'idea di attivare questo articolo per imporre controlli sulle esportazioni sui vaccini COVID-19 provenienti dall'Unione europea nell'Irlanda del Nord, tra le preoccupazioni il fatto che i vaccini prodotti nell'UE venissero inviati nel Regno Unito. La Commissione ha fatto rapidamente un'inversione di marcia tra le forti critiche dei governi irlandese e britannico.

Un documento del luglio 2021 del governo del Regno Unito sul protocollo affermava che "esistono circostanze per giustificare l'uso dell'articolo 16" a causa di interruzioni del commercio in Irlanda del Nord. Il Regno Unito e l'UE hanno ora avviato discussioni per porre rimedio alla controversia commerciale.

Il ministro per la Brexit David Frost ha dichiarato al parlamento a fine ottobre che: "non è un segreto che se non riusciamo a raggiungere un accordo e ci troviamo ancora di fronte a un problema politico significativo in Irlanda del Nord, esiste l'articolo 16".

Quali misure di salvaguardia può adottare il Regno Unito?

"Non è del tutto chiaro cosa potrebbe fare il governo del Regno Unito con l'articolo 16 e quali misure prenderebbe", ha detto a Euronews Jess Sargeant, ricercatore senior presso il think tank Institute for Government.

Londra ha già introdotto unilateralmente periodi di grazia sui controlli doganali per alcune merci e il protocollo stabilisce che qualsiasi misura debba affrontare una questione specifica.

"Se il governo del Regno Unito afferma che i problemi derivano dalle procedure doganali, potrebbe affermare che rimuovere tali processi utilizzando l'articolo 16 significa eliminare il problema", ha continuato Sargeant.

"Esiste la possibilità che il governo del Regno Unito possa effettivamente andare oltre e utilizzare l'articolo 16 per cercare di sospendere quasi tutti gli obblighi relativi al commercio ai sensi del protocollo.

"Non è esattamente chiaro se ciò sia strettamente conforme ai termini dell'articolo 16, o se agisca al di fuori di questo. Quindi non sappiamo ancora esattamente come sarebbe in pratica".

Cosa può fare allora l'UE?

Secondo il protocollo, l'attivazione dell'articolo 16 è immediatamente seguita da un mese di negoziati tra il Regno Unito e il comitato congiunto dell'UE prima dell'introduzione di eventuali misure di salvaguardia. Una volta introdotte, esse devono essere riviste ogni tre mesi.

Se Bruxelles decide però che Londra sta utilizzando l'articolo 16 in modo improprio o sta violando l'accordo di recesso, potrebbe ricorrere al meccanismo di risoluzione delle controversie.

"Ciò creerebbe un collegio arbitrale che prenderebbe in considerazione la questione e si chiederebbe se il Regno Unito abbia violato o meno il protocollo e l'accordo di recesso [Brexit] in modo più ampio", ha affermato Sargeant.

"Se scoprisse di averla violata, l'UE potrebbe sospendere parte dell'accordo di recesso e anche l'accordo di commercio e cooperazione", che le consentirebbe di imporre tariffe in alcune aree.

"È un processo piuttosto lungo. È probabile che ci vorranno diversi anni per arrivare al punto in cui vengono introdotte tariffe o si adattino i costi attraverso l'accordo di commercio e cooperazione", ha segnalato Sargeant.

L'UE potrebbe tuttavia adottare alcune misure unilaterali nel frattempo. Ciò potrebbe includere la revoca dell'adeguatezza dei dati concessa al Regno Unito che consente il flusso di dati personali tra le due parti.

"C'è anche un suggerimento che potrebbe semplicemente decidere di sospendere completamente l'accordo di commercio e cooperazione", ha detto. Ciò richiederebbe tra i nove ei 12 mesi e comporterebbe l'introduzione di ostacoli significativi in ​​settori quali il commercio, l'applicazione della legge, la cooperazione giudiziaria, l'aviazione, il trasporto stradale e l'energia.

E l'Irlanda del Nord?

Se l'UE decidesse di passare attraverso il processo di arbitrato e venisse ritenuta legittima la sua richiesta, allora Bruxelles potrebbe adottare misure di ritorsione.

Secondo Sargeant, l'ovvia contropartita alla decisione britannica di rinunciare a qualsiasi tipo di controllo tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord sarebbe che l'UE imponga controlli tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda. Ma è improbabile che l'Unione proceda con tali misure nel tentativo di preservare la pace sull'isola d'Irlanda, ha affermato Sargeant.

"Questa è una buona cosa per l'Irlanda del Nord perché porta stabilità, ma allo stesso tempo, forse dà all'UE meno influenza di quanto avrebbe potuto avere altrimenti", ha detto. Invece, l'UE avrebbe probabilmente preso di mira la Gran Bretagna, assicurandosi che non beneficia più dell'accordo di commercio e cooperazione.

Ma mentre può sembrare che il Regno Unito abbia il sopravvento, data la riluttanza di Bruxelles a imporre qualsiasi controllo sull'isola d'Irlanda, l'attivazione dell'articolo 16 sarebbe ancora "particolarmente dannosa per l'Irlanda del Nord e molte imprese sono particolarmente preoccupate che ciò possa portare a maggiori incertezza, che potrebbe danneggiarli ancora di più", ha detto Sargeant.

"C'è anche la questione del tipo di conflitto politico che potrebbe creare in Irlanda del Nord, dove questo protocollo è stato un problema molto delicato", ha avvertito.

"Non è chiaro se parte di questa minaccia di far scattare l'articolo 16 sia cercare di ottenere più peso nelle discussioni in corso. Se l'UE crede che il Regno Unito sia disposto ad attivare l'articolo 16, allora potrebbe essere disposta ad essere più flessibile, offrire qualcosa in più in questi negoziati".