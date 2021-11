Glamour come un Oscar, prestigioso come un Nobel: il Global Teacher Prize, che vale 1 milione di dollari e premia il migliore insegnante del mondo, ha celebrato quest'anno l'impegno, l'abnegazione e i risultati di Keisha Thorpe, docente di inglese di un liceo del Maryland, scelta tra 8mila candidati provenienti da 121 Paesi di tutto il mondo.

Madrina della cerimonia di premiazione, che si è tenuta a Parigi nella sede dell'Unesco, l'attrice Isabelle Huppert.

"Gli insegnanti, questi sottovalutati"

La soddisfazione di Keishia Thorpe, insegnante di inglese alla International High School di Langely Park (Maryland, Usa): "In realtà sono senza fiato perché non riesco a immaginare che qualcuno ci consideri davvero - dice - Per così tanto tempo gli insegnanti sono stati sottovalutati, non abbiamo molta credibilità, e ci facciamo carico di molto. Gli studenti vengono nelle nostre aule e noi siamo madri, consigliere, siamo insegnanti, siamo coach e non credo che otteniamo l'attenzione che ci meritiamo".

Obiettivo: un accesso più inclusivo all'istruzione

Immigrata di origini giamaicane, Thorpe si batte per un accesso più inclusivo all'istruzione superiore, soprattutto a favore di studenti non anglofoni, immigrati di prima generazione e rifugiati.

Ha anche fondato una Ong che ha permesso a 500 studenti di tutto il mondo di ottenere borse di studio universitarie, pari a 6,7 milioni di dollari per l'anno scolastico 2018/2019 negli Stati Uniti.

"Ogni bambino ha bisogno di un adulto che non si arrenda mai", ha detto l'insegnante, che ha basato molto della sua didattica su metodi alternativi.

"Quando insegni ad un gruppo di studenti diversi come faccio io, non vuoi attenerti a metodi da manuale - spiega Thorpe - perché i ragazzi del 21° secolo non sono motivati esclusivamente dai libro di testo. Dobbiamo trovare modi innovativi e creativi per usare la tecnologia, le esperienze di vita reale, per portare la classe fuori, con incursioni sul campo, in modo che gli studenti possano sperimentare il mondo".

Un milione di dollari per progetti educativi

Dal 2014, ogni anno, il il Global Teacher Prize gratifica il lavoro di un insegnante, "che ha apportato un contributo notevole alla sua professione".

Il premio, assegnato dalla Fondazione Varkey, è di un milione di dollari, trasferito gradualmente in dieci anni, per realizzare progetti educativi.