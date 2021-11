Nella terza tornata elettorale dell'anno la Bulgaria vota per il rinnovo del parlamento e contestualmente per l'elezione a suffragio universale del capo dello Stato. Tornata favorevole per il neonato partito anticorruzione fondato da Kiril Petkov, un imprenditore ex ministro ad interim. Gli exit poll a chiusura urne ne danno per certa l'affermazione con quasi il 26,% dei voti. Boyko Borisov , leader dei conservatori al governo nell'ultimo decennio sarebbe attestato al secondo posto con il 23,5% delle preferenze, seguito dal Partito socialista, con un distacco netto, al 14,5% .

Il presidente in carica della Bulgaria Rumen Radev ha ottenuto quasi la metà dei voti ma non è riuscito ad assicurarsi una vittoria assoluta, e affronterà il rivale Anastas Gerdzhikov in un ballottaggio il 21 novembre prossimo.