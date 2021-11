L'Europa è nuovamente l'epicentro della pandemia. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha avvisato che si rischiano altri 500mila morti nei prossimi tre mesi. L'Europa ha registrato un aumento del 55% dei casi nelle ultime quattro settimane, con i 53 Paesi del continente che "affrontano una minaccia reale di ripresa del Covid-19 o la stanno già vivendo", ha detto il direttore per l'Europa dell'Oms, Hans Kluge.

Il Centro europeo per la prevenzione e la cura delle malattie (Ecdc) classifica nove Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE) con una situazione estremamente preoccupante: si tratta di Bulgaria, Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Paesi Bassi Repubblica Ceca, Slovenia e Ungheria. Dodici Paesi sono segnalati per alta preoccupazione: Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Islanda, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Romania e Slovacchia. Cinque sono a preoccupazione moderata: Finlandia, Francia, Liechtenstein, Portogallo e Svezia. L'Italia è a bassa proccupazione insieme a Cipro, Malta e Spagna a preoccupazione molto bassa.

Per le istituzioni c'è solo una cosa da fare: vaccinarsi. La pensa così anche Jens Spahn: "Il richiamo vaccinale è importante", dichiara il ministro della salute tedesco ad interim. "Sia la comunità medica che i governi federali e statali concordano sul fatto che chiunque abbia ricevuto una seconda dose almeno sei mesi fa dovrebbe ricevere anche una terza dose". Finora in Germania sono stati somministrati poco più di 2 milioni di richiami, un numero inferiore alle speranze di Berlino.

L'antivirale di Pfizer è super efficace

Nel frattempo Pfizer ha fatto sapere che Paxlovid, la sua pillola antivirale, riduce drasticamente il rischio di ricovero o morte in pazienti positivi. Il colosso farmaceutico invierà ora i dati alla FDA, per l'autorizzazione all'uso di emergenza.

"Entro tre giorni dai sintomi, con il nostro farmaco si riduce il rischio di ospedalizzazione dell'89% e di morte del 100%", dichiara il Dott. Mikael Dolsten, di Pfizer. "E, anche se si inizia ad assumere il farmaco cinque giorni dopo i primi sintomi, si è protetti all'85%". L'analisi dei dati provvisori ha valutato i dati di 1219 adulti, arruolati entro il 29 settembre 2021.

Attualmente la maggior parte dei trattamenti richiede una flebo o un'iniezione, non facili da usare, insomma. Non è così, però, per le pillole anti Covid, come quella della concorrente Merck. Molnupiravir è in fase di revisione presso l'ente governativo statunitense ed è già stata approvata dal Regno Unito.