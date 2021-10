Sono stati eletti i 5 vicepresidenti del nuovo Bundestag tedesco, che si è insediato a Berlino per la prima legislatura del dopo Angela Merkel. Yvonne Magwas (Cdu) ha ottenuto il risultarto migliore, con 600 voti favorevoli; Claudia Roth (Verdi) ne ha avuti 564, Wolfgang Kubicki (Fdp) 564, Petra Pau (Linke) 484 e per l'Spd, che esprime anche la presidenza con Baerbel Bas è stata eletta Aydan Oezoguz con 544 voti. Solo il candidato dell'ultradestra di AFD, Michael Kaufmann, con 118 sì, non incassa i voti necessari per l'elezione.

Uno spirito d'inclusione

"Sono favorevole al fatto che in questa legislatura stiamo sviluppando una nuova vicinanza con i cittadini e non solo perché questo parlamento è composto da un gruppo di persone notevolmente diversificato. Rivolgiamoci al maggior numero di cittadini di questo Paese, soprattutto a chi da tempo non si sente considerato dalla politica": ha detto la neo speaker Baerbel Bas.

Inizia il passaggio di consegne

Il presidente della repubblica federale Frank-Walter Steinmeier ha pregato la cancelliera uscente Angela Merkel di continuare a guidare il governo fino all'elezione del nuovo cancelliere. Con nuovo Bundestag e l'elezione del nuovo presidente e i suoi vicepresidenti ufficialmente si conclude il mandato del cancelliere della precedente legislatura.