2.000 minatori polacchi hanno organizzato una rumorosa manifestazione in Lussemburgo contro la decisione del Tribunale supremo dell'Unione europea di chiudere una grande miniera di carbone in Polonia e per aver multato il paese per la violazione della sentenza. I manifestanti hanno cantato "Non daremo via Turow" e hanno portato una lettera di protesta alla corte prima di marciare verso l'ambasciata ceca per contestare anche contro il ruolo di Praga nella sentenza.

Il ruolo della Repubblica ceca

A maggio, il tribunale ha ordinato la chiusura della miniera di Turow a seguito delle denunce della Repubblica ceca secondo cui l'attività mineraria impattava negativamente sui suoi vicini villaggi.

La Polonia ha ignorato l'ingiunzione perché Turow con l'adiacente centrale elettrica genera il 7% dell'energia nazionale. La sua chiusura potrebbe mandare in crisi l'approvvigionamento di energia del paese. Varsavia sostiene inoltre che Praga non ha alcun problema con un certo numero di grandi miniere di lignite che operano nella stessa area sul lato ceco del confine e nella vicina Germania.

Indossando giubbotti gialli con la scritta "NESSUNO TOCCO TUROW" i manifestanti hanno suonato clacson e sventolando bandiere bianche e rosse del sindacato Solidarnosc. Il mese scorso, il tribunale ha ordinato alla Polonia di pagare una multa di 500.000 euro per ogni giorno in cui ignora la sua decisione.