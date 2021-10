Lo stato islamico intende mantenere l'Afghanistan in uno stato di guerra permanente. L'Isis-K rivendica la responsabilità dei 47 morti di Kandahar. Tutti uccisi in un attentato suicida con carica esplosiva nella Moschea sciita di Fatima, venerdì.

Un colpo che vale doppio. L'Is ha infatti attaccato degli sciiti proprio nella roccaforte dei sunniti talebani, la meridionale Kandahar.

Mohammad Reza Muzaffar, un imam della Moschea Sadeqiya dice:

"come al solito siamo preoccupati per questa situazione. Certamente l'eccidio di innocenti durante la preghiera non si giustifica in nessuna religione. Come sempre lo condanniamo" dice questo religioso sciita a Kabul.

Giornata di sepoltura delle vittime dell'attentato della moschea sciita di Kandahar JAVED TANVEER/AFP or licensors

"Chiediamo con forza all'Emirato islamico, il governo talebano, di proteggere la vita delle persone. Non è accaduto in un mercato. sono stati colpiti durante la preghiera. Se l'attentato recasse il messaggio che non ci potranno piû essere preghiere di gruppo, allora che razza di islam sarebbe? Cosa significa a questo punto emirato islamico ?"

Così Assadullah Khan, uno dei parenti delle persone colpite dall'attentato alla moschea di Fatima.

I talebani sanno che il loro potere si basa sul bisogno degli afgani di vivere in pace e in sicurezza. Se dovesse venire meno anhe questa premessa allora, la forma di governo Talebana ne uscirebbe indebolita