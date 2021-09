Oslo e L'Aia verso il "dopo-Covid"

Covid: Oslo tenta il ritorno alla normalità

Scattata, in Norvegia, l'ora X di un parziale ritorno alla normalità dopo la pandemia. L'allentamento delle misure riguarda in particolare gli accessi al Paese e si articolerà in tre fasi. La prima, al via da questo sabato, prevede la riapertura delle frontiere ai viaggiatori da Area Schengen, Unione Europea. Regno Unito, Svizzera e altri paesi non considerati a rischio.

Il premier Erna Solberg: "Niente sarà però più come prima"

Le difficoltà a contenere il virus, con oltre 185.000 contagi e circa 850 decessi, avevano finora indotto alla prudenza, ma il governo di Oslo ha di recente ribadito a più riprese la volontà di accelerare il ritorno alla normalità. "Ora possiamo vivere quasi come prima della pandemia - il commento del Primo ministro Erna Solberg -. Non credo però che tutto sarà come prima. Penso che il coronavirus ci influenzerà per il resto della nostra vita, nel bene e nel male. Abbiamo imparato quanto siamo vulnerabili e quanto possiamo ottenere quando siamo uniti".

Collaborazione degli avventori, ma proteste all'Aia: l'accoglienza al green-pass nei Paesi Bassi KOEN VAN WEEL/AFP

Paesi Bassi: via il distanziamento, arriva il green-pass

Scompare poi quasi del tutto, nei Paesi Bassi, l'obbligo del distanziamento sociale. A rimpiazzarlo in bar, ristoranti e altri luoghi di aggregazione al chiuso è ormai da questo sabato la declinazione locale del green pass. Una corsa al download dell'applicazione e qualche prevedibile problema tecnico ma - stando alle prime testimonianze - nessuna reticenza da parte degli avventori a mostrare il certificato al personale alle porte. Centinaia, tuttavia, i contrari che hanno manifestato all'Aia proprio nel giorno dell'entrata in vigore della misura. Proteste che intervengono poco dopo l'allontanamento di un ministro, che aveva emesso dei dubbi su opportunità ed efficacia del green pass.