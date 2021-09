Afghanistan, video esclusivo all'interno di un carcere a Kabul

I talebani ci aprono le porte della prigione di Pul-e Charkhi alla periferia di Kabul, usata dagli americani in questi ultimi 20 anni, il complesso era soprannominato Guantanamo e poteva ospitare fino a 2500 detenuti. I talebani un tempo dietro le sbarre oggi sono i carcerieri e ci hanno invitato per visitare il carcere. La maggiorparte delle celle sono oggi vuote e evocano brutti ricordi alle perone che incontriamo.

Le condizioni erano tutt'altro che ideali... ci dicono che le celle erano sovraffollate. Ora che i talebani hanno preso il controllo dell'Afghanistan dicono che ci sono circa 60 prigionieri in questo complesso. E che vengono trattati in modo giusto. Il neo direttore del carcere, Sharafatullah Hozaifa ci spiega che “Vogliamo ridurre il tasso di criminalità, annunceremo presto le misure".

Non vogliamo vendette, abbiamo annunciato un'amnistia, tutti gli afghani che erano militari o poliziotti saranno perdonati Sharafatullah Hozaifa, talebano, direttore di un carcere a Kabul

Sharafatullah Hozaifa, un talebano della prima ora, è stato nominato direttore del carcere: cerca di far propri i fondamentali del nuovo lavoro e precisa "ci sarà un'amnistia generale".

“Non vogliamo vendette, abbiamo annunciato una amnistia, tutti gli afghani che erano militari o poliziotti saranno perdonati".

Continuando la visita, i detenuti ci raccontano però una storia diversa. Sono gli stessi talebani a proporci di visitare le celle. Ci chiedono di entrare dentro le celle, l'idea non mi fa impazzire ma non credo di poter fare diversamente. Ci permettono di parlare con un ragazzo di 22 anni. Mohammed ci racconta la sua storia:

“Eravamo 4 amici siamo andati in un hotel. Volevamo comprare del cibo. Ogni pollo costa 200 afghani. E ne abbiamo presi due. Abbiamo preso anche del pane. Il tutto faceva 500 afghani all'hotel ci hanno chiesto 750 afghani, ho chiesto perché 250 afghani in più. Ho spiegato che non avevo più denaro e volevo recuperare il mio telefono per andare a cercare più soldi. Eppoi il soldato Badri è arrivato, ci ha picchiato e ci ha portato qui. Nessuno vuole stare in prigione. Vogliamo tornare alle nostre famiglie. Non siamo criminali. Non hanno alcuna prova di crimini da parte nostra. Ogni giorno qui è come un anno. Se qualche musulmano sente la mia voce, sappia che sono innocente e che siamo a favore dell'Emirato Islamico, dell'Islam e del Corano. E nessuno è venuto qui a chiedere di noi".

La famiglia di Mohammed probabilmente non sa dove sia il figlio e le guardie non ci hanno saputo dire per quanto tempo sarà detenuto. Accompagnandoci fuori dal carcere, hanno sottolineato ancora che il nuovo Afghanistan sarà un paese giusto. Quale tipo di giustizia ci sarà, è quanto molti attendono di vedere.