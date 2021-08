Nonostante il divieto imposto dalle autorità tedesche, centinaia di persone hanno marciato per le strade di Berlino, contro le misure imposte dal governo per frenare la diffusione del Covid. 2.200 agenti di polizia sono stati schierati in varie zone della capitale, dove i cittadini si sono comunque riuniti, anche se le manifestazioni erano state ufficialmente annullate. Secondo le stime, in totale erano circa 2.000 i dimostranti.

In Germania è acceso il dibattito su se e come imporre restrizioni per le persone non vaccinate. Una questione ancor più urgente, dato l'aumento dei casi di contagio.

Sabato anche la Francia è scesa in piazza, per protestare contro l'imposizione del pass sanitario, obbligatorio nell'esagono per accedere a bar, ristoranti, cinema, palestre e centri commerciali. 160.000 persone hanno manifestato in tutto il Paese, secondo il ministero degli Interni.