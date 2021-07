Olimpiadi di Tokyo, Simona Quadarella è la nuova Pellegrini?

Nelle ultime Olimpiadi di Federica Pellegrini, nasce un'altra stella del nuoto: Simona Quadarella, bronzo agli 800 stile libero. Prima sua medaglia olimpica. Chissà se riuscirà a sostituire nel cuore degli Italiani la nuotatrice di Mirano, le cui vittorie e i cui amori hanno appassionato il Belpaese.

Bronzo per il pugilato per Irma Testa, l'atleta di Torre Annunziata, che è stata a Rio 2016 la prima pugile donna per l'Italia.

In queste Olimpiadi prime medaglie anche per San Marino, che grazie a Alessandra Perilli ha portato a casa il bronzo per il trap individuale (tiro a volo) e l'argento per quello misto, assieme aGian Marco Berti.

Anche nel tiro con l'arco l'Italia si è distinta grazie all'argento per Mauro Nespoli, atleta dell'Areonautica militare.

C'è poi anche un altro azzurro medagliato, anche se a posteriori: è il canottiere Bruno Rosetti, positivo al Covid un'ora prima della sua finale del quattro senza e sostituito prima che i compagni andassero al bronzo. Il Coni aveva chiesto di riconoscere la medaglia anche a lui, il Comitato olimpico ha detto sì.

Il medagliere dell'Italia conta al momento 23 podi, anche se gli ori restano due.