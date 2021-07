Dalle piazze della capitale al successo internazionale.

Damiano David, Thomas Raggi, Victoria De Angelis ed Ethan Torchio, in arte i Maneskin, sono stati premiati dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi.

I vincitori del Festival di Sanremo e dell'Eurovision Song Contest col brano "Zitti e buoni" parlano del loro successo senza montarsi la testa.

Damiano, il cantante, esprime soddisfazione per come stanno andando le cose.

"In molti Paesi stiamo andando alla grande - dice Damiano, il cantante - non sono bravo con le statistiche, so che in Spagna stiamo andando molto bene, in Russia anche, in Inghilterra e in Olanda, nei Paesi scandinavi".

Sessualità e mescolanza di generi sono sovente al centro della loro musica, che non disgìdegna messaggi di tolleranza e pacata ribellione.

Il nuovo singolo "I WANNA BE YOUR SLAVE", contenuto nell'album "Teatro d’Ira Vol. I", vanta più di 170 milioni di ascolti e sta riscuotendo grande successo anche all'estero.

Victoria, componente femminile del gruppo, evidenzia la spensieratezza nei loro modi di fare, senza ancorarsi a stereotipi.

"Fondamentalmente ci divertiamo e ci sentiamo liberi di indossare qualsiasi cosa ci faccia sentire bene e stiamo anche cercando di inviare un messaggio su come affuscare stereotipi come norme di genere e via discorrendo.

Pensiamo sia giusto indossare qualunque cosa ti faccia stare bene con te stesso, ed è quello che facciamo".

Con i loro abiti androgini, i video sfacciati e quella che il cantante definisce "rabbia catartica", ora i Maneskin sono in testa alle classifiche streaming sulla piattaforma svedese Spotify.