Quanto sono giuridicamente fondate le critiche al green pass in Europa?

Sono sempre di più, nel territorio comunitario, i paesi in cui è necessario un pass sanitari o un certificato vaccinale per accedere a bar, ristoranti e luoghi culturali.

Obiettivo di questa misura è, un po' ovunque, incentivare la vaccinazione contro il COVID-19, mentre continua a montare l'ondata di nuove infezioni attribuite alla variante Delta, più trasmissibile e pericolosa.

Ma la misura è stata accolta da una feroce resistenza.

Decine di migliaia di persone hanno manifestato in tutta la Francia lo scorso fine settimana, cantando "Libertà!" e descrivendo la misura come "liberticida". Manifestazioni simili si sono svolte anche in Italia – dove il pass diverrà obbligatorio il 6 agosto – con i manifestanti che hanno definito “incostituzionale” la decisione.

Ma la questione, secondo i giuristi sentiti da Euronews, potrebbe essere più complessa e sfumata di così

Violazione dei diritti umani?

"Certi diritti possono essere limitati in determinate circostanze, ma solo nella misura in cui è assolutamente necessario e proporzionato per raggiungere uno scopo legittimo", ha detto a Euronews la dott.ssa Orsolya Reich, advocacy officer di Liberties, una ONG che monitora i diritti umani in tutta Europa .

"Dal punto di vista dei diritti umani, anche la vaccinazione per legge può essere una violazione giustificata dal rispetto dei diritti degli altri.

Ma, ha sottolineato, "la domanda da porsi è sempre se ci sono altri modi, meno lesivi dei diritti, attraverso i quali lo stesso obiettivo può essere raggiunto. In tal caso, la violazione non sarebbe giustificata".

Lunedì sera, il Consiglio di Stato francese - un organismo indipendente che consiglia il governo ma funge anche da corte suprema amministrativa - ha stabilito che in questo caso la misura è da ritenersi giustificata, respingendo le obiezioni all'introduzione del pass sanitario obbligatorio per accedere ai luoghi culturali e di svago.

"La recrudescenza dell'epidemia legata alla diffusione della variante Delta - ha detto il giudice - è stata tale da giustificare un'estensione dell'uso della tessera sanitaria".

"Il pass potrebbe essere efficace quanto il lockdown"

Il certificato digitale dell'UE COVID-19, che attesta che il titolare è stato vaccinato, è guarito dalla malattia o è risultato negativo di recente, era stato inizialmente progettato per riaprire agli spostamenti all'interno del blocco.

All'inizio di luglio, il documento è stato lanciato ufficialmente in tutta l'unione dei 27 paesi. Ma alcuni Stati membri ne avevano già sviluppato le proprie versioni. La Danimarca, ad esempio, ha lanciato le sue "coronapass" ad aprile come mezzo per allentare alcune misure restrittive, consentendo inizialmente al titolare del documento di accedere ad alcune attività come parrucchieri, saloni di bellezza e autoscuole.

Da allora anche Austria, Cipro, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Irlanda e Slovenia hanno applicato norme che richiedono un pass sanitario per accedere a determinati luoghi. Sebbene l'elenco vari da paese a paese, la misura tende a riguardare l'accesso alle strutture di ospitalità e ai luoghi culturali e sportivi.

24 luglio 2021: una manifestazione contro il pass sanitario a Parigi Michel Euler/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

L'obiettivo, secondo Arnault Flahault, professore di sanità pubblica presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Ginevra e direttore fondatore dell'Institute of Global Health, è triplice: evitare un lockdown duro, incoraggiare le vaccinazioni e garantire che l'impatto della pandemia sulla vita sociale ed economica del Paese sia mitigato il più possibile.

“All'inizio di questa pandemia, prima che i cinesi la sperimentassero a Wuhan, nessuno sapeva se il lockdown sarebbe stato in grado di fermare il virus. L'esperienza ha dimostrato che, per quanto efficace, aveva anche impatto sociale ed economico molto grande sulla vita dei paesi.

"Oggi siamo nella stessa fase con il pass sanitario, il suo utilizzo esteso non è ancora stato valutato, ma potrebbe rivelarsi efficace quanto il lockdown, visto che equivale a limitare i movimenti dei non vaccinati, che non avranno accesso a bar, ristoranti, vita culturale, sociale, sportiva e festiva, a meno che non presentino test negativi ogni 48 ore."

"Ma l'uso del pass sanitario è, socialmente ed economicamente, molto meno punitivo. Sapremo presto se, come promesso, ciò servirà ad evitare la saturazione degli ospedali francesi e italiani".

La variante Delta rappresenta il 99% dei nuovi casi nel Regno Unito. È anche dominante nella maggior parte dei paesi europei. Solo un ciclo completo di vaccinazione è efficace nel ridurre il rischio di malattia grave.

"Con la variante Delta, associata ad un tasso di riproduzione R0 molto alto, è necessaria una copertura vaccinale molto alta, forse superiore al 90%, per sperare di bloccare qualsiasi recrudescenza dell'epidemia e purché l'immunità conferita dal vaccino sia efficace nel prevenire la trasmissione. del virus", ha evidenziato Flahault.

'Equa opportunità per la vaccinazione'

In Francia il governo sta inoltre lavorando a un disegno di legge, approvato lunedì mattina dai legislatori, che non solo estende l'uso del pass a bar e ristoranti dall'inizio di agosto, ma rende anche obbligatoria la vaccinazione di alcuni professionisti.

Il presidente Emmanuel Macron ha anche affermato che, in autunno, i test rapidi per consentire viaggi o visitare musei, cinema e altre attività interessate dal provvedimento non saranno più gratuiti. Le persone non vaccinate, a meno che non presentino sintomi che giustifichino un test gratuito, dovranno quindi pagare per fruirne.

Tale misura potrebbe aprire il requisito del pass sanitario a una battaglia legale più impegnativa, ha affermato Reich, ma dipenderà da una serie di fattori.

Uno di questi, sottolinea Reich, è quanto sia estesa l'opportunità di vaccinarsi. "Solo una volta che tutti hanno avuto la giusta opportunità di essere vaccinati, sembra legittimo che i contribuenti non paghino più per i test di coloro che non hanno voluto vaccinarsi".

"La procedura di richiesta è stata abbastanza semplice? Le persone delle comunità vulnerabili hanno ricevuto l'aiuto necessario per registrarsi per la vaccinazione e partecipare ai loro appuntamenti? Ci sono state intense campagne di informazione rivolte ai gruppi vulnerabili alla disinformazione? Se la risposta a una di queste domande è no, la giustificazione per reintrodurre i test a pagamento non reggerà", ha spiegato.

In Spagna, ad esempio, l'ondata di nuove infezioni osservata nelle ultime settimane è stata particolarmente diffusa tra i giovani adulti che hanno appena iniziato a vaccinarsi a causa del lancio pianificato del governo in base ai gruppi di età.

Ma in Francia, il 31 maggio le vaccinazioni sono state completamente aperte alle persone dai 18 anni in su. Da allora non ci sono state restrizioni per vaccinarsi, quindi anche qualsiasi nuova obiezione egale al pass sanitario per questi motivi potrebbe essere annullata.

"L'introduzione di test a pagamento dopo che tutte le persone hanno avuto un'equa opportunità di acquisire la piena immunità non è di per sé inaccettabile", ha affermato Reich. "Le persone devono sopportare il peso delle decisioni che hanno preso liberamente, almeno in parte".