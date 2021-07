La Commissione europea accusa la Bielorussia di inviare profughi al confine con la Lituania... fare pressione sul Paese baltico ma anche sull'Ue... in risposta alle sanzioni che Bruxelles ha imposto a Minsk in seguito alla repressione dei manifestanti dell'opposizione e al dirottamento di un aereo.

Ylva Johansson, Commissario per gli Affari Interni/Migrazione: "La situazione è molto preoccupante. Finora abbiamo visto un numero di migranti irregolari 22 volte maggiore arrivare in Lituania. E l'ultima settimana oltre 1.000. Il regime di Luchasenko sta usando i migranti in modo strumentale per fare pressione politica e in realtà sta facilitando l'arrivo per attraversare nel confine lituano.

La maggior parte dei migranti sono cittadini iracheni che volano a Minsk da Baghdad e Ankara.

Venerdì scorso, la Lituania ha iniziato a costruire una barriera di filo spinato di 550 km alla frontiera con la Bielorussia per fermarli.

Il presidente del Consiglio europeo ha visitato la linea di confine e ora il commissario per gli affari interni chiede a Frontex, l'Agenzia

Ylva Johansson, Commissario per gli Affari Interni/Migrazione ha detto: "Spero che Frontex sarà in grado di inviare al più presto più guardie di frontiera e funzionari per aiutare ai confini lituani, per inviare auto di pattuglia, per inviare elicotteri e altri tipi di supporto che sono necessari ora al confine".

Non è la prima volta che paesi terzi strumentalizzano la migrazione per fare pressione sull'UE.

Gabrielius Landsbergis, Ministro degli affari esteri della Lituania: "Per il mio Paese è una cosa senza precedenti, ma per l'Europa non è la prima volta che un Paese membro affronta questo tipo di crisi, overo che i rifugiati sono usati come arma per cambiare la politica interna di un Paese. Abbiamo visto la Finlandia affrontare questa situazione prima, la Grecia , recentemente la Spagna e ora la Lituania".

Il ministro lituano chiede una strategia comune europea per affrontare queste minacce politiche ibride, ma chiede anche un quinto pacchetto di sanzioni contro la Bielorussia.