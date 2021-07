"Stanno avvelenando i nostri sogni": si legge cosi sullo striscione del gruppo Extinction Rebellion.

Sirene...di protesta a Venezia.

Cinque attiviste si sono trasformate in sirene morente e si sono sdraiate in campo Santi Apostoli: è stata una domenica di manifestazione contro i leader del mondo che non fanno abbastanza contro i cambiamenti climatici.

Un momento della manifestazione a Venezia. AP Photo

"Sono molto preoccupato"

"Per me questo è un problema molto personale", spiega l'attivista di Extiction Rebellion, Aldo Riboni, "perchè come genitore sono molto preoccupato e disperato, e non ho nessuna speranza. perché vedo che non ci sono vere soluzioni davanti a noi: i governi non si stanno occupando della questione, per decenni hanno fatto promesse che hanno mai mantenuto ed è per questo che, come cittadini, credo siamo arrivato il momento di ribellarci e avere finalmente voce in capitolo sull'argomento".

"Dobbiamo finalmente far sentire la nostra voce". AP Photo

Le sirene sono rimaste ferme nell'acqua per quasi due ore, cercando di portare l'attenzione sulla Conferenza internazionale sul clima in corso a Venezia, nell'ambito del G20 dell'economia

In mattina, Extinction Rebellion aveva inscenato un'altra protesta mettendo circa 300 paia di scarpe da bambino sul Ponte degli Scalzi, raffigurando idealmente le generazioni future perse a causa del cambiamento climatico.