La Politica Agricola Comune non soddisfa tutti

Viene confermata la riforma della PAC, la Politica Agricola Comune. I ministri dell'agricoltura dell'Unione europea hanno dato il loro accordo lunedì. Questo compromesso dovrebbe portare all'inverdimento del settore. Ma le Ong ambientaliste non sono asoddisfatte per l'accordo

Così Marco Contiero, Direttore della politica agricola dell'UE di Greenpeace: "È un fallimento per il clima perché non ci sono disposizioni nella riforma che obbligano gli Stati membri a mettere in atto nuove pratiche per ridurre le emissioni di gas serra. Non abbiamo obiettivi per ridurre le emissioni di gas serra nel settore agricolo. Non chiediamo nemmeno agli agricoltori di utilizzare semplici applicazioni mobili per gestire al meglio il flusso di nutrienti chimici nelle aziende agricole".

La riforma prevede l'introduzione di "eco-regimi". In altre parole, premi concessi ai produttori che si impegnano in una produzione più rispettosa dell'ambiente. Per i produttori, l'equilibrio è stato raggiunto.

Dice Christiane Lambert, Presidente del COPA (Sindacati agricoli europei): "Penso che oggi ci siano evidenti progressi in termini di considerazione dell'ambiente. Certo, alcune persone avrebbero voluto andare più veloci, più in alto e più forti, ma ciò avrebbe messo a repentaglio l'economia delle aziende agricole. L'accordo che è stato raggiunto è equilibrato tra economia e ambiente.

Il divario è lo stesso sull'aspetto sociale della PAC. Il testo prevede sanzioni da comminare dal 2025 agli agricoltori che non rispettano il diritto del lavoro. Per le ONG non è richiesto alcuno sforzo.

Marco Contiero, Direttore della politica agricola dell'UE di Greenpeace: "Ci sono già regole molto concrete e legalmente vincolanti. Stiamo solo dicendo che gli agricoltori che ottengono denaro pubblico dovrebbero rispettare la legislazione esistente. Non è molto!"

Per i produttori il rispetto del diritto del lavoro è essenziale, ma i sussidi agricoli non dovrebbero essere ritirati per i trasgressori.

Christiane Lambert, presidente del COPA (Unione europea degli agricoltori): "Ci auguriamo che quando il piano sarà attuato, cioè nel 2025, si tratterà davvero di informare e consigliare gli agricoltori e ricordare loro i regolamenti, ma non bisogna aggiungere alla Pac sanzioni finanziarie, che comunque vengono imposte negli Stati membri quando le persone non rispettano la legge".

Con un budget di 386,6 miliardi di euro in 7 anni, la PAC rappresenta quasi un terzo del budget dell'Unione.