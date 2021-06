Prosegue la visita del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, alle istituzioni dell'Unione europea a Bruxelles.

Nel suo discorso davanti al Parlamento europeo, il diplomatico lusitano ha chiarito che i vaccini dovrebbero essere considerati un "bene pubblico globale" e dovrebbero essere "disponibili" e "alla portata di tutti".

"La disuguaglianza dell'equità vaccinale - dice - non è solo il nostro più grande banco di prova morale dei nostri tempi, ma anche una questione di efficacia.

Poiché il virus tende a mutare, nessuno è al sicuro finché tutti non vengono vaccinati: purtroppo, il mondo non s'allinea, siamo di fronte allo spettro di un mondo diviso e di un decennio perduto per lo sviluppo.

Dobbiamo anche proteggere le persone vulnerabili all'interno dei confini dell'Unione europea: i diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo vanno protetti dal diritto internazionale, indipendentemente dalla loro provenienza.

Come concittadino europeo ed ex capo di governo, dico che i rifugiati non sono una minaccia ma un prezioso contributo per il nostro continente".

Guterres ha chiesto che i Paesi che producono vaccini e quelli che potrebbero produrli ("se sostenuti") si uniscano a un gruppo di lavoro per l'emergenza, approvato dall'Organizzazione mondiale della sanità, dall'alleanza globale per le vaccinazioni (GAVI) e dalle istituzioni finanziarie internazionali.