Brexit, cinque anni fa partiva il processo di uscita di Londra dall'UE

Sono passati cinque anni dall'inizio del processo che ha portato alla Brexit. Quanto e come l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea ha provocato cambiamenti a Londra, capitale della politica e degli affari? L'inviato di Euronews ha interrogato alcuni residenti scelti a caso. Per loro non è cambiato molto, anzi, gli affari vanno come prima.

Più visibili gli effetti della Brexit nei quartieri finanziari, dove passa gran parte del capitale privato modiale. Finora almeno 400 società hanno spostato la loro sede, facendo partire insieme a loro un migliaio di miliardi di sterline di volume d'affari. "L'impatto della Brexit è stato avvertito dalle imprese ma anche dai cittadini, anche se non è facile distinguerlo da quello causato dalla pandemia".

Al mercato del pesce di Billingsgate tutto all'apparenza è come prima, ma alcuni operatori già hanno qualcosa per cui lamentarsi. "Riceviamo anguille dall'Irlanda del Nord, e pensavamo che avremmo potuto continuare a riceverle. Invece siamo riusciti a farle arrivare solo questa settimana, in più ora ci sono tante carte da riempire", dice uno di loro. "I prezzi sono saliti di molto, si sbarca meno pesce, specialmente in Scozia. Tutto è diventato più caro", afferma un altro.

Anche il mercato dei fiori, in grandissima parte di importazione dall'Olanda, segna qualche difficoltà post-Brexit. Ma qui, dove il Leave al referendum sull'uscita dallUnione ha fatto il pieno, si minimizzano gli effetti: "Potremmo avere un ritardo su un certo prodotto, ma quasi sempre tutto viene consegnato entro due giorni".

Una tendenza che trova conferma anche da chi ha una palestra."L'unica cosa che ho notato sono le consegne un poco più lente. Ma non ho registrato alcuna perdita sul mio lavoro, come se non mi avesse provocato effetti finora".

Vista da qui, la Brexit è stata poco più di una formalità. E non sappiamo se altri, nel Regno Unito, possano dimostrare eventualmente il contrario.