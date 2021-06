Dalla Finlandia alla Francia passando per il Belgio e l'Italia, l'Europa che riapre dopo i mesi di confinamento dovuti al covid è uno spettacolo di gioia e ottimismo.

In Francia il coprifuoco si sposta da questo lunedì di due ore, si può star fuori fino alle 23 e riaprono anche le sale interne dei ristoranti, fino a ora i momenti di convivialità culinari erano possibili oltralpe solo nei dehors.

A Helsinki la nuova stagione è salutata con un'esposizione che per non far torto a nessuno potrà essere visitata anche on line.

Con 3,7 milioni di morti nel mondo, per la pandemia da covid, in molte regioni parlare di riapertura è ancora inopportuno anche se la campagna vaccinale avanza, con fasi alterne in tutti i Paesi.