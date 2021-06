L'alba di una nuova "era del legno"

​

L'industria europea della carta e della cellulosa è la seconda al mondo. I dati del 2014 mostrano che il settore ha prodotto più di 130 milioni di tonnellate, ovvero circa il 23 per cento della produzione mondiale. Si stima che 11 milioni di tonnellate siano diventate rifiuti non riciclabili.

Il progetto paperChain dell'Ue punta a sfruttare questo materiale di carta da buttare in modo che possa essere utilizzato come risorsa in altri settori, come l'edilizia e l'estrazione mineraria.

Per saperne di più su come i rifiuti di carta e altri materiali a base di legno vengono sfruttati per sostituire i combustibili fossili come carbone e petrolio, Business Planet ha parlato con Johan Elvnert, segretario generale della Forest-based Technology Platform.

L'industria della cellulosa e della carta è piuttosto dispendiosa in termini di risorse. Il settore si sta trasformando per diventare più sostenibile?

"L'industria europea della cellulosa e della carta oggi ricicla ogni fibra di carta il maggior numero di volte possibile, ma alla fine la fibra diventa troppo corta per essere riutilizzata, e rifiuti come residui di inchiostro, cariche minerali o cibo rimasto in un sacchetto di carta buttato via si accumulano. Quello che non può essere riciclato viene per lo più bruciato per produrre energia, ma il settore sta lavorando con grande impegno per utilizzare i rifiuti di oggi per i prodotti di domani. Il progetto paperChain ne è un ottimo esempio. Un altro esempio è la coltivazione del cibo per gli allevamenti ittici utilizzando l'acqua delle cartiere. Quindi l'atteggiamento migliore non è considerare queste cose come rifiuti, ma come risorse".

Pensa che siamo all'alba di una nuova era del legno?

"Il legno è un materiale rinnovabile fantastico. E ci sono molte idee entusiasmanti per sostituire i materiali fossili con il legno. Per esempio, i ricercatori stanno sviluppando un legno trasparente che potrebbe sostituire il vetro in alcune applicazioni. Ma mi fa anche molto piacere vedere il ritorno di prodotti tradizionali come i sacchetti di carta, o edifici che usano il legno, di fatto immagazzinando il carbonio nelle città".

Non è vero che alcuni di questi materiali a base biologica sono semplicemente troppo costosi in questo momento, ed è per questo che non li stiamo usando per sostituire i combustibili fossili?

"È vero che, essendo il petrolio così poco costoso, si è capito come usarlo per quasi tutto. Purtroppo questo produce rifiuti e il rilascio di anidride carbonica nell'atmosfera. Ora c'è una consapevolezza di questi problemi e si cercano alternative. Nel settore forestale, stiamo cercando di capire come arrivarci. Ad esempio, abbiamo tessuti a base di legno, o sostanze chimiche verdi per i prodotti per la salute. Quindi stiamo colmando il divario".

Non dovremmo proteggere le foreste anziché abbattere alberi?

"La mia famiglia è proprietaria di una foresta, quindi ora è possibile usare una foresta e proteggerla allo stesso tempo. I miei nonni hanno piantato gli alberi, io li abbatterò e ho piantato a mia volta alberi che le generazioni future abbatteranno. Ed è molto gratificante vedere la fauna selvatica, come gli alci e i cinghiali che vivono nella nostra foresta. E quando abbatteremo un albero, saprò che verrà utilizzato per prodotti sostenibili di cui le persone hanno bisogno".