Senza tregua lo scontro fra Israele e Hamas

Manifestanti per la pace si sono riuniti davanti alla Porta di Jaffa per formare una "catena umana" attorno alle mura della Città Vecchia di Gerusalemme, chiedono la fine dello scontro tra Israele e i militanti palestinesi della Striscia di Gaza.

Gli sforzi diplomatici per il cessate il fuoco continuano ma non è ancora chiaro se e quando questi sforzi produrranno risultati. Al decimo giorno di scontro gli attacchi aerei israeliani hanno ucciso altri sei palestinesi nella Striscia di Gaza distruggendo la casa di una grande famiglia.

Centinaia di morti e feriti fra i palestinesi di Gaza

Dall'inizio dello scontro le vittime palestinesi sono 219 a Gaza, fra cui 63 bambini e 36 donne. Centinaia di palestinesi si sono radunati nel villaggio di Bilin, nella Cisgiordania occupata da Israele, per partecipare ai funerali del quindicenne Islam Wael Birnat, ucciso il giorno prima dagli israeliani.

Il presidente palestinese Mahmoud Abbas accusa Israele di terrorismo di stato e crimini di guerra.Il premier israeliano Benyamin Netanyahu parla di azione energica contro i governanti di Hamas a Gaza e non esclude la prosecuzione dell' escalation.

"Ci sono solo due modi in cui puoi agire. Puoi invadere e questa è sempre una possibilità oppure puoi usare la dissuasione. Siamo impegnati con una forte deterrenza, ma non escludo nulla. Speriamo di ristabilire la quiete; e di ripristinarla rapidamente. Voglio dire che lo stiamo facendo mentre facciamo del nostro meglio per evitare vittime civili ": ammette Netanyahu.

Razzi da Gaza, rappresaglia israeliana anche sul LIbano

Nuove raffiche di razzi piovono su Israele che riesce a intercettarli. Israele ha lanciato per rappresaglia colpi di cannone anche contro il Libano. Israele accusa Hamas della morte di civili palestinesi perché adopera le aree residenziali come copertura per sparare razzi e mettere a punto operazioni militari.

I combattimenti sono il risultato di settimane di crescente tensione israelo-palestinese nella Gerusalemme est occupata, con gli scontri nei luoghi sacri sia per i musulmani che per gli ebrei. Dodici persone in Israele sono state uccise, 10 da razzi puntati su città e paesi israeliani. Due persone sono morte in incidenti mentre cercavano riparo.