Franco Battiato come lo ricorda Franz Di Cioccio (PFM)

Con Franco Battiato la musica italiana ed europea perde uno dei suoi ultimi giganti, dal punto di vista culturale. Abbiamo chiesto a Franz Di Cioccio, batterista, cantante, leader dei PFM, un commento sull'artista. Più che un'intervista, un racconto sul filo delle frequentazioni sporadiche e di un'amicizia che cresceva nel tempo:

"Non ci siamo frequentati tantissimo, anche se c'era un'amicizia di fondo importante, perché poi ci si conosce, si... Potrei raccontare tante cose. La prima volta che ci siamo visti era alla Mostra di Venezia, quando facevano ancora la Mostra musicale, e lui era lì, era un po' un pesce fuor d'acqua rispetto alle solite cose che si fanno in televisione"

"E anch'io ero lì un po' per caso, avevo accettato di fare il corista per un cantante che doveva esibirsi lì, ma solamente perché quell'anno c'erano i Vanilla Fudge, come artista importante, io ero molto fan dei Vanilla Fudge e non potevo perdere l'occasione di conoscere i miei idoli di allora, parliamo degli anni '70"

"E invece c'era Battiato che era proprio una persona fuori dal normale rispetto agli altri cantanti, o definiti cantanti. Lui era una persona che aveva sempre quest'aria un po' solitaria, riusciva a stare con la gente ma si vedeva che aveva una mentalità, un suo modo di comportarsi".

"E ci siamo visti, ci siamo guardati proprio come due pesci fuor d'acqua, in un mondo diverso dal nostro. Poi io c'entravo ancora meno, faveo... rock, mi sa, cominciavamo con la band"

"Questo è il primo ricordo che mi viene in mente. Poi ci siamo incontrati in varie altre occasioni. Era un artista particolare, era difficile catalogarlo. Era un cantautore ma non stava nel modo di comportarsi e di cantare da cantautore, ed ha sempre coltivato questa sua individualità. Già all'epoca, quando ci siamo conosciuti. Fuori dal comune ma veramente ricco, ricco di tanta musicalità ma anche di tanta cultura".

Battiato aveva sempre un'aria un po' misteriosa, e scriveva in modo piuttosto complesso. Dal punto di vista del musicista: quanta parte di lui non si conosce davvero, quanto ha scoperto di lui?

"Avendolo conosciuto e frequentato in varie occasioni, perché poi avevamo degli amici comuni... Una volta è capitato che facevamo un film, dove c'era Ombretta Colli come protagonista, anch'io ho fatto parte di quel film, una produzione per la TV che si chiamava 'Una donna tutta sbagliata', e lui è venuto a fare... anche lui ha fatto un cameo, perché erano molto legati da parte della band di Ombretta Colli, e ci siamo tutti incontrati in queste quattro puntate. Appariva d'improvviso, vestito di tutto punto, però non era la persona che ci si poteva immaginare, nel mondo dello spettacolo. Era sempre un po' defilato dalla passerella del mondo dello spettacolo. Per cui anche quella volta ho visto una persona con cui era bello parlare, con cui era bello scambiare delle idee, soprattutto perché era una persona con una grande spiritualità. Era un musicista, un ricercatore, non aveva un solo modo di esprimere se stesso. Aveva diversi modi, e non sapevi mai qual era quel modo, in quel momento in cui lo incontravi".

"Era un ricercatore perché come musicista ha sempre fatto delle canzoni molto particolari, non seguendo lo schema, la lirica, la canzone e quindi la strofa, il ritornello e queste cose. Ricercava il modo di poter esprimere le cose che voleva raccontare, che erano sempre un po' esoteriche, allargate... Non era una canzone fine a stessa, era un po' come quando si fa la musica classica, la sinfonia ha diversi modi e motiviper poter girare, e si racconta in musica una storia. Lui lo faceva scrivendo dei testi molto particolari, profondi, con una musicalità non banale, che aveva spesso delle aperture che non facevano parte del mondo della canzone".

Voi, come PFM, qualche anno fa avete inciso un tributo a Franco Battiato: perché?

"È stato uno scambio reciproco: lui un giorno ha fatto una versione sua di 'Impressioni di settembre', e insomma, ci siamo sentiti e aveva una particolarità, perché dove doveva entrare la frase in realtà c'era un piccolo vuoto e la frase entrava leggermente dopo. Aveva fatto dei dischi in cui lui prendeva canzoni di altri e le faceva sue.

Ha fatto il nostro pezzo, che era uno dei nostri pezzi più famosi, e allora noi quando l'abbiamo sentito abbiamo detto 'rendiamogli omaggio anche noi', e abbiamo fatto 'Bandiera bianca', in una versione molto più rock. Eravamo in un teatro, c'era la gente, noi abbiamo chiesto di cantare in coro 'sul ponte sventola bandiera bianca', c'era tutta la sala piena, quindi era un coro piuttosto grosso,600 persone, forse 800, un grandissimo coro e sembrava quasi che la canzone fosse portata da tutte queste persone che avevano seguito, sembrava un popolo intero che diceva 'sul ponte sventola bandiera bianca'...

Pur molto complesso, intricato, riusciva anche ad essere popolare: la complessità e la banalità insieme non ce l'hanno tutti, no?

"No, certo. Era pervaso più da spiritualità rispetto alle solite canzoni d'amore...

'La cura' è un capolavoro assoluto, perché parla di un amore molto profondo e nello stesso tempo fa volare alto il pensiero. La combinazione dei suoi testi con la sua musica è molto particolare nel panorama italiano, non ce n'è un altro uguale. Prendeva anche dal pop, non disdegnava niente, ma era capace di dare ad ogni cosa che faceva un senso molto forte, anche quando sembrava una canzoncina, come 'Bandiera bianca', sembrava una canzoncina nel senso che non era una grande scrittura musicale, però a volte aveva bisogno di questo perché doveva raccontare qualcosa che andava a colpire molto più in fondo, con il testo. 'Quante stupide galline'... Diciamo che 'Bandiera bianca' è bellissima perché racconta in un altro modo quello che poi racconta in 'Povera patria'. Un testo asso9luto di denuncia, senza fare rumore, senza fare chiasso, senza mettere il ditino davanti... E ha fatto un quadro - d'altronde era anche pittore - ha fatto un quadro di quello che era la nostra società. E la stessa cosa, ironicamente, l'ha fatta con 'Bandiera bianca'. Quando vediamo quelle tavole rotonde, quelle trasmissioni in cui si azzuffano... 'Quante stupide galline che si azzuffano per niente'".

Veniamo a voi, alla PFM: che fate quest'estate?

"Stiamo solo aspettando che ci diano il permesso di farlo. Noi avremmo fatto volentieri, avevamo tantissime cose da fare, l'ultimo tour che abbiamo fatto è stato fantastico, un tour in cui raccontavamo Fabrizio, poi siamo entrati nel nuovo anno ed è iniziata tutta questa storia, ma prima della sospensione avevamo fatto mi sembra 110 concerti, tutti in sold out, il pubblico ama molto il nostro modo di raccontare Fabrizio, perché abbiamo arrangiato i suoi brani, ed eravamo pronti poi a ripartire, dopo un attimo di pausa.

Ma è successo quello che è successo, siamo fermi e abbiamo deciso visto che non si poteva fare più nulla di fare un disco nuovo. Lo registreremo la settimana prossima e uscirà per ottobre. Quindi non siamo stati fermi, ci siamo presi il tempo invece di buttarlo via e aspettare che succedesse qualcosa, dal punto di vista di questo Paese, perché la pandemia ci ha veramente colpito tutti, in un modo o nell'altro. Ci ha cambiato un po', speriamo di riprendere un po' della vivacità che avevamo prima. E quindi abbiamo pensato di prendere questo tempo e spenderlo bene, creando un nuovo disco che è molto bello, ci ha dato molta carica, molta vitalità, e questo è il modo per un artista di riuscire a prendere in mano le redini della nostra vita. Quando ha un'idea, la riporta in musica... E poi speriamo di ri-incontrare il nostro pubblico, perché è sempre quello che poi è la cartina di tornasole: poter suonare davanti al pubblico, e il pubblico ti dà l'energia per continuare a fare questo lavoro".

Che disco è? Sono brani inediti?

"Tutti brani inediti ed è un progetto importante, perché c'è tutta una storia dietro"