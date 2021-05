Attenzione quando si mandano i messaggi. La gaffe razzista è costata cara all'ex milanista Jens Lehmann licenziato dall’Hertha Berlino per via di un messaggio inviato per sbaglio via WhatsApp a Dennis Aogo, suo ex compagno di colore nella nazionale tedesca. Davvero Dennis è la quota nera?” aveva scritto Lehmann nel suo messaggio con faccine sorridenti.

La squadra tedesca ha subito preso le distanze sottolineando che tali affermazioni non rappresentano i valori della società. Lehmann invece che inviare il messaggio nella chat della Sky Sport tedesca lo ha mandato proprio ad Aogo. Dopo lo stupore iniziale, il suo ex compagno ha pubblicato lo screenshot sui suoi social, creando uno scandalo. L’ex portiere ha tentato di rimediare scusandosi pubblicamente. Ma non è servito a molto. Il licenziamento è scattato subito.