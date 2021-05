Grande successo per il weekend di festa a Liverpool

È stato un weekend di festa al nightclub Circus di Liverpool. Un weekend come tanti prima del marzo 2020, ma più unico che raro dallo scoppio della pandemia. Ai magazzini Bramley-Moore Dock venerdì e sabato si è tenuto un evento-test, durante il quale le migliaia di partecipanti hanno ballato senza distanziamento sociale né mascherine.

"Penso sia una buona cosa testare, per capire se può funzionare per l'estate", dice una giovane. "C'è bisogno di dati reali, per vedere se funzionerà e siamo felici di fare parte di quest'esperimento", aggiunge un'amica.

Bastavano un test antigenico per accedere alla struttura, dove erano stati installati anche distributori di gel disinfettante. Sì perché, anche se si è vaccinati o si sono sviluppati gli anticorpi, non bisogna mai abbassare la guardia.

"Al momento l'incidenza dei contagi da Covid nel Regno Unito è molto bassa, quindi è molto improbabile che si venga infettati, soprattutto se si è all'aperto", spiega Stephen Bustin, professore di medicina molecolare all'Anglia Ruskin University. "Tuttavia la questione della mascherina è chiaramente importante. Dobbiamo continuare a indossarla. Non sappiamo dove si possono verificare focolai. Consiglio di continuare a indossare la mascherina, restare prudenti e rispettare tutte le misure sanitarie che vengono imposte".

A marzo un altro evento-test era stato realizzato a Barcellona. 5.000 persone avevano assistito a un concerto, previo tampone all'ingresso, in questo caso però indossando per tutta la durata dell'evento una mascherina Ffp2. L'esperimento è riuscito perché non c'è stato un "super contagio" e la trasmissione dei sei casi positivi registrati in seguito non sarebbe avvenuta durante il concerto.