Il concerto-esperimento di Barcellona è riuscito! Nessun contagio da Covid

Gli appassionati di musica e concerti incrociano le dita, per poter tornare sotto un palco ad ascoltare i propri artisti preferiti, dopo oltre un anno. Il concerto-esperimento di Barcellona del mese scorso, al quale hanno partecipato 5 mila persone, è riuscito. Gli scienziati spagnoli hanno annunciato che non è stato registrato nessun contagio di Covid tra i partecipanti, che erano stati sottoposti a tampone antigenico all'ingresso e dovevano indossare una mascherina Ffp2 per tutta la durata del concerto.

"Non è stato un evento nel quale è stato registrato un 'super contagio'. Non c'è stato un eccesso di casi e non c'è alcun segno che suggerisca che la trasmissione dei casi positivi sia avvenuta durante l'evento", spiega Josep Maria Llibre, specialista in malattie infettive.

Nei 14 giorni successivi al concerto, tra i 5000 partecipanti sono stati diagnosticati sei casi positivi, tutti lievi o asintomatici. Per almeno quattro di loro è stato possibile stabilire che l'occasione del contagio non è stato l'evento. L'incidenza era comunque inferiore a quella osservata nella popolazione generale della stessa fascia d'età a Barcellona, nello stesso periodo di tempo (130,7 per 100.000 abitanti, contro 260).