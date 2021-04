"Giù le mani dai confini balcanici", il monito della Macedonia del Nord

Nessuno si azzardi a ritoccare i confini dei Balcani Occidentali, è questo il monito lanciato dal Presidente della Macedonia del Nord, in una visita a Bruxelles che si è conclusa oggi , dove da settimane circola in via informale l’ipotesi di una secessione della Bosnia Erzegvina. In un'intervista a euronews il presidente macedone Stevo Pendarovski ricordato il dramma della guerra.

Jack Parrock, euronews, e il presidente della Macedonia del Nord Stevo Pendarovski a Bruxelles, 27-04-2021 Copyright: euronews

"Ho vissuto personalmente il conflitto nei Balcani ovviamente - ha specificato Pendarovski - non con la stessa intensità degli abitanti della Bosnia-Erzegovina. Ma di una cosa sono certo: non si può discutere di cambiare i confini in questo contesto geografico senza che lo stesso giorno si scateni un bagno di sangue. È ovvio. ".

Nei giorni scorsi ha fatto discutere una presunta proposta del governo sloveno di revisione dei confini della Bosnia Erzogovina e che toccherebbe anche la frontiera della Macedonia del Nord.I funzionari di Bruxelles hanno dichiarato che si tratterebbe di un’ipotesi infondata.

Il presidente macedone si è recato nella capitale europea anche per avviare i negoziati sull'adesione della Macedonia del Nord all'Unione europea su cui pende il veto della Bulgaria. Con Sofia infatti persistono controversie di natura culturale e linguistica.

"Questo genere di controversie sono del tutto marginali - riprende Pendarovski - e non legate ai problemi reali della gente. Forse è il caso di iniziare a parlare dei veri ostacoli politici per entrare nell’Unione europea. Quanto ai contenuti noi ci siamo: vogliamo parlare dello Stato di diritto? Della lotta alla corruzione? Siamo pronti a fare la nostra parte".

Il Paese ha cambiato il suo nome in Macedonia del Nord, per chiudere una vecchia disputa con la Grecia, e poter così facilitare l’ingresso on Europa, ora rimane l'incognita bulgara, e la possibilità di una posizione diversa nel governo che si deve ancora formare dopo le recenti elezioni.