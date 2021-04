Complotto contro re Abdallah? Ai domiciliari il fratellastro Hamzah

Il ministro degli Esteri giordano nonché vice-premier Ayman Safadi ha pubblicamente accusato l'ex principe ereditario di Giordania di complotto al fine di "destabilizzare" il regno. Safadi è andato in conferenza stampa il giorno dopo l'avvenuta misura degli arresti domiciliari presa nei confronti del principe Hamzah bin Hussein, fratellastro del re Abdullah II.

Accuse di corruzione

"Le disposizioni prese nei suoi confronti sono state consegnate a Sua Altezza il Principe Hamzah - ha detto Ayman Safadi - gli è stato chiesto di interrompere qualunque azione ed ogni attività che possa minacciare la Giordania e la sua stabilità, tuttavia Sua Altezza non ha risposto positivamente e sembra ignorare gli interessi della Giordania e del suo popolo".

Il fratellastro del monarca, principe Hamza bin Hussein, il più eccellente fra i presunti congiurati, ha diffuso una dichiarazione videoregistrata dagli arresti domiciliari. In precedenza aveva accusato la leadership del paese di corruzione e incompetenza. Le critiche senza precedenti alla classe dirigente sono considerate fonte di destabilizzazione interna.

Da una conversazione telefonica

Intanto in una conversazione telefonica rilanciata lunedì su twitter in Giordania, Hamzah - dopo aver avuto sabato un colloquio col capo di Stato maggiore, gen. Yussef Huneiti - ha assicurato assicura: "Non voglio fare nulla che possa scatenare una escalation". Riferendosi a una serie di limitazioni che le autorità vogliono imporgli, replica tuttavia che non intende rispettarle "in quanto esse sono del tutto inconcepibili".

Una reale congiura?

Oltre al principe sarebbero una ventina i personaggi eccellenti arrestati in Giordania per un sospetto “complotto” contro re Abdallah II. Fra questi figurano Sharif Hassan Bin Zaid e Basem Ibrahim Awadallah, due alti funzionari legati alla Casa reale. Il primo era stato ambasciatore giordano in Arabia Saudita e anche legato al principe Ali Ben Hussein, fratello del re. Il secondo è stato a lungo confidente di re Abdallah e anche ministro delle finanze dopo aver ricoperto il ruolo di capo ufficio della Casa reale. Awadallah è stato una forza trainante dietro le riforme economiche intraprese nel regno ed ha lungo fronteggiato la resistenza della vecchia guardia ai cambiamenti. Secondo l'intelligence giordana i cospiratori stavano passato dalla pianificazione all’azione e sarebbe tutto dimostrabile con una serie di intercettazioni telefoniche.

L'occidente al fianco di Abdallah

Salito al trono nel 1999 dopo il lunghissime regno del padre Hussein (che già aveva conferito alla Giordania il ruolo di paese cuscinetto piuttosto stabile) Abdallah ha preferito mettere in secondo piano le scelte strategiche per concentrarsi sullo sviluppo interno, promuovendo diverse riforme ma ha mantenuto intatte le relazioni economiche con gli Stati Uniti. Sia gli USA che il Regno Unito ma anche Turchia, Egitto ed Arabia hanno sempre apprezzato il profilo basso del paese che ha cercato di restare estraneo ai molti conflitti dell'area in cui si colloca. Da qui l'appoggio che il monarca gode da parte degli occidentali e dei dei paesi amici dell'area.