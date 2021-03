Kolelas muore per Covid nel trasporto in Francia

"Miei cari compratrioti, sto lottando contro la morte ma vi chiedo comunque di alzarvi e lottare. Andate a votare per il cambiamento. Così non avrò lottato per nulla. Lottate. Così non avrò lottato per nulla". Questo l'ultimo messaggio video di Guy-Brice Parfait Kolelas, principale avversario dell'uscente Denis Sassou Nguesso alle elezioni presidenziali che si sono tenute domenica nella Repubblica del Congo.

Kolelas è deceduto per Covid mentre veniva trasportato in Francia per esser curato. Il cadidato dell'opposizione era risultato positivo al coronavirus venerdì pomeriggio e non è stato in grado di tenere il suo ultimo comizio elettorale a Brazzaville.

Storico oppositore, Kolelas, 60 anni, è apparso quest'anno come l'unico vero rivale del presidente uscente Sasssou Nguesso, 77 anni, di cui 36 al potere, che non ha nascosto il suo desiderio di essere rieletto al primo turno di domenica. I risultati dello scrutinio non arriveranno prima di qualche giorno.