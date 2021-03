È degenerata in scontri con la polizia la veglia organizzata a Londra per ricordare Sarah Everard, manager 33enne scomparsa mentre tornava a casa lo scorso 3 marzo. Wayne Couzens, un agente di polizia di 48 anni, è stato arrestato martedì scorso con l'accusa di averla rapita e uccisa.

Nonostante la veglia non fosse stata autorizzata centinaia di persone scese, in larga maggioranza donne, sono scese in strada per riappropriarsi degli spazi pubblici e chiedere un cambiamento, mentre nel paese si è riacesso il dibattito su violenza di genere e sicurezza nelle strade.

Scotland Yard è stata criticata per i metodi violenti usati durante la veglia: diverse donne sono state arrestate, gettate a terra e portate via a braccia. Il ministro degli Interni britannico Priti Patel ha chiesto alla polizia di Londra "un'indagine approfondita" sull'accaduto. Patel ha definito "scioccanti" le immaginidiffuse sui social media che mostrano la polizia agire con violenza verso i manifestanti.

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha parlato di scene "inaccettabili" e ha chiesto al capo della Metropolitan Police, Cressida Dick, "una spiegazione urgente". La polizia ha confermato stamani l'arresto di quattro persone. Prima dei disordini anche Kate Middleton, duchessa di Cambridge e moglie del principe William, aveva depositato un mazzo di fiori in ricordo della donna.

I resti di Sarah Everard sono stati ritrovati dentro un sacco in un bosco nei pressi della capitale. Soltanto l'analisi dei denti ha permesso di identificarla. Couzens, poliziotto che ha operato per anni a Westminster, Downing Street e anche fuori dell'Ambasciata americana, è apparso per la prima volta questo sabato davanti ai giudici del tribunale di Westminter.