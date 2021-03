Scalpore ai premi "César", gli Oscar francesi del cinema.

L'attrice Corinne Masiero, 57 anni, ha protestato in maniera clamorosa contro la chiusura dei luoghi di cultura - causa pandemia - in tutta la Francia (ormai da tre mesi, per cinema e teatri), salendo sul palco vestita con un costume d'asino macchiato di sangue, per poi toglierselo e rimanere nuda.

Corinne Masiero vestita da asino. AP Photo

I "César" erano in modalità virtuale, con un piccolo pubblico presente, ma Corinne Masiero era presente perchè avrebbe consegnato il premio per i costumi.

La sua protesta e le sue scritte sul corpo - ad esempio "No Culture No Future" e "Rend nous l'art, Jean", riferito a Jean Castex, primo ministro francese - hanno fatto il giro del mondo, offuscando il trionfo della commedia "Adieu les cons" di Albert Dupontel, che ha sbaragliato la concorrenza vincendo ben 7 Cesar: tra cui miglior film, miglior regia e miglior attore non protagonista (lo stesso Dupontel).

"Adieu les cons" ha un retrogusto molto amaro: racconta la disperata ricerca di un figlio abbandonato anni prima da parte di una donna che scopre di essere gravemente malata.

"Favoletta amaro-poetica un po' sopravvalutata", ha commentato il critico (molto critico! cinematografico di "Le Monde".

Tre premi per il film-documentario "Adolescentes", del regista francese Sébastien Lifshitz, prodotto da Muriel Meynard.

Sébastien Lifshitz e Muriel Meynard. AP

Attraverso un arco di cinque anni, il film narra la storia dell'adolescenza di due ragazze, dai 13 ai 18 anni, nella Francia di oggi.

Emma e Anaïs, dai loro 13 anni alla maggiore età: le loro domande giovanili e i loro studi in un liceo di Brive-la-Gaillarde. Con questo film, Sébastien Lifshitz parla agli adolescenti del nostro tempo. Quelli che hanno sempre conosciuto gli smartphone e i social network. Ma poco altro.

"Adolescentes" aveva già ricevuto una accoglienza positiva da parte della critica al Festival di Locarno dell'estate scorsa.